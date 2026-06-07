Encabeza Lamine Yamal ilusiones de España rumbo al Mundial

Lamine Yamal de España (derecha) anota el tercer gol de su equipo durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA entre los Países Bajos y España en el estadio de Mestalla en Valencia, España, el domingo 23 de marzo de 2025. (Foto de archivo de AP/Alberto Saiz)

Lamine Yamal de España (derecha) anota el tercer gol de su equipo durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA entre los Países Bajos y España en el estadio de Mestalla en Valencia, España, el domingo 23 de marzo de 2025. (Foto de archivo de AP/Alberto Saiz)

MADRID.- A pesar de tener apenas 18 años, Lamine Yamal cargará con la responsabilidad de un veterano curtido cuando España inicie su camino para conseguir su segundo título de la Copa Mundial.

El prodigio ha sido la principal estrella de La Roja en los últimos años, atrayendo los reflectores dentro y fuera del campo.

Ha cosechado elogios al ayudar a que España y el Barcelona prosperaran. Fue noticia por ondear una bandera palestina durante la celebración de título y ha recibido críticas después de contratar a personas con enanismo como animadores para su fastuosa fiesta de 18 cumpleaños.

Y también generó preocupación en todo el país al lesionarse apenas unas semanas ante s del gran escaparate del fútbol, lo que puso en duda su participación en el torneo.

Al final, Lamine sí jugará el Mundial. Muchos esperan que, por fin, dé el salto definitivo en el panorama internacional al brillar en el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Por fin ha llegado el momento”, manifestó Lamine en una entrevista con la federación española de fútbol después de que se anunciara la convocatoria de España para el Mundial el 25 de mayo.

Una estrella en ascenso llega cojeando a su primer Mundial

El seleccionador español Luis de la Fuente no mostró dudas al incluir a Yamal en la lista, aunque no estaba garantizado que el delantero estuviera al 100% al inicio tras lesionarse el isquiotibial izquierdo con el Barcelona en abril. El propio Yamal reconoció que tenía miedo de perderse el Mundial.

De la Fuente señaló la semana pasada que es probable que Yamal esté listo para jugar desde el comienzo, pero también pidió “prudencia” con las expectativas alrededor de la joven estrella.

“No deja de tener 18 años”, declaró el entrenador tras anunciar la lista. “Es muy maduro futbolísticamente, pero hay que darle los tiempos necesarios. Esperamos que esté a la altura de lo que se espera de él, pero sin crearle una presión añadida. Vamos a darle lo que necesita para que esté tranquilo y con confianza”.

Lamine, quien afirmó que ya está acostumbrado a la presión que le han impuesto, lleva tiempo mostrando su talento inusual con el balón y su brillantez como creador de juego. Debutó con el Barcelona a los 15 años, convirtiéndose en el jugador más joven en disputar la liga española con el club catalán.

Desde entonces ha participado en cuatro temporadas de liga española y este año lideró al club en goles — 16 junto con Ferran Torres — y encabezó la liga en asistencias y regates. Fue elegido el mejor jugador del campeonato.

“En mi mente es como si llevara 10 años jugando a fútbol, pero en verdad llevo 3 años y hace 4 estaba jugando en el poli”, admitió Lamine en entrevista a la Federación de Fútbol de España tras el anuncio de la convocatoria. “Entonces, un niño que jugaba hace 3 años contigo ahora va a jugar un Mundial. Tiene que ser algo loco, muy loco”.

No tardó mucho en que brillara también a la selección. Tenía 16 años cuando debutó con el equipo absoluto en 2023, convirtiéndose en el más joven de la historia en jugar — y marcar — con España. Un año después, se convirtió en el más joven en participar en un Campeonato Europeo, ayudando a conducir a España al título y siendo elegido el mejor jugador joven del torneo.

Los reflectores sobre Yamal se extienden más allá del césped

La camiseta de Yamal es la más vendida en España y se cree que también es una de las más codiciadas en todo el mundo.

Pero su fama no ha estado exenta de controversia.

Yamal, que es musulmán y cuyo padre es marroquí, acaparó titulares en todo el mundo cuando ondeó la bandera palestina durante las celebraciones del título del Barcelona después de ganar la liga española en mayo.

El año pasado, Yamal recibió una oleada de críticas después de que contratara a personas con enanismo para su fiesta de cumpleaños, lo que llevó al Ministerio de Derechos Sociales de España a pedir a la fiscalía que abriera una investigación sobre la contratación y la exposición de los animadores. Yamal negó haber actuado mal y después sostuvo que tiene derecho a disfrutar de la vida cuando no está jugando para el Barcelona.

Todas las miradas volverán a estar puestas en Yamal en el Mundial, cuando lidere a una selección de España que se repuso de la eliminación en octavos de final ante Marruecos en el Mundial de 2022 al ganar la Eurocopa 2024 en Alemania. La Roja también ganó la Liga de Naciones de 2023 y fue subcampeona detrás de Portugal en la edición de 2025.

España no ha pasado de octavos de final en el Mundial desde su único título en 2010.

Abrirá su campaña del Grupo H este año contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta. Luego se enfrenta a Arabia Saudí el 21 de junio en Atlanta y a Uruguay el 26 de junio en Guadalajara, México.