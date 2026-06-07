Gana Antonelli caótico Gran Premio de Mónaco tras interrupción

Joven piloto de Mercedes sumó su quinta victoria consecutiva en Fórmula Uno; es el ganador más joven de la F1 en Mónaco.

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, reacciona al ganar el Gran Premio de Mónaco el domingo 7 de junio del 2026. (AP Foto/Fatima Shbair)

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, reacciona al ganar el Gran Premio de Mónaco el domingo 7 de junio del 2026. (AP Foto/Fatima Shbair)

MÓNACO.- El ascenso del piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, a la cima de la Fórmula 1 continuó en circunstancias insólitas, después de que el piloto de Mercedes de 19 años ganó el domingo un Gran Premio de Mónaco que se detuvo por un tiempo.

Antonelli se encaminaba a la victoria con 10 vueltas restantes cuando la carrera fue interrumpida con bandera roja después de que se desprendieran partes del asfalto y dos autos chocaran en rápida sucesión, uno de los autos involucrados en el percance fue el de Charles Leclerc, que marchaba tercero.

Después de que la carrera se reanudó, Antonelli logró su quinta victoria consecutiva en un Gran Premio y amplió su ya enorme ventaja en la clasificación. Es el ganador más joven de la F1 en Mónaco.

“Muchas gracias, chicos, el auto fue una bestia hoy”, le dijo Antonelli a su equipo.

Lewis Hamilton, de Ferrari, cruzó la meta en segundo lugar y Pierre Gasly, de Alpine, en tercero. Isack Hadjar, de Red Bull, fue ascendido al tercer puesto debido a una penalización a Gasly.

George Russell, compañero de equipo de Antonelli en Mercedes, se quedó fuera de los puntos por segunda carrera consecutiva.

El daño en la pista le dio un giro decididamente poco glamoroso a una de las carreras más prestigiosas de la F1, mientras los pilotos esperaban en el carril de boxes, los oficiales observaban el asfalto dañado y una máquina barredora avanzaba lentamente por el circuito retirando piedras sueltas.

Hubo más confusión, ya que numerosos pilotos recibieron penalizaciones de tiempo o estaban bajo investigación, lo que significaba que la clasificación final seguía siendo incierta.

Hadjar enfrentaba una investigación después de la carrera por una posible infracción de las reglas de bandera roja. Eso abre la posibilidad de que Oscar Piastri, de McLaren, pueda ser promovido del quinto puesto en pista al tercero el domingo por la noche, por delante de Hadjar y Gasly.

Russell había sido segundo en la clasificación antes de la carrera, pero terminó el día en el 13er puesto tras una fuerte penalización por no cumplir correctamente una penalización anterior.