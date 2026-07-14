Rechazan estrellas de MLB imponer tope salarial en Grandes Ligas

Peloteros confían en alcanzar un acuerdo laboral antes de 2027 y evitar una suspensión de la temporada

Jugadores de los Filis de Filadelfia se toman una selfie durante las actividades del Juego de Estrellas de Grandes Ligas, el lunes 13 de julio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke)

Jugadores de los Filis de Filadelfia se toman una selfie durante las actividades del Juego de Estrellas de Grandes Ligas, el lunes 13 de julio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke)

FILADELFIA.- Paul Skenes, Juan Soto, de República Dominicana, y Bryce Harper están entre los All-Stars del béisbol que afirman que los jugadores nunca aceptarán un tope salarial, pero sostienen que hay tiempo de sobra para evitar un conflicto que podría acortar la temporada 2027.

“Ambas partes tienen más o menos su línea que no van a cruzar”, manifestó Skenes el lunes. Skenes, el as de los Piratas de Pittsburgh, también integra el comité negociador de ocho miembros del sindicato. “Si eso termina en perder partidos o perder una temporada, ya veremos”.

El contrato laboral de cinco años del béisbol vence el 1 de diciembre y se espera que la MLB imponga de inmediato un cierre patronal a los jugadores. El plazo más determinante es a finales de febrero o principios de marzo, cuando las Grandes Ligas de Béisbol anunciarían si estaban posponiendo el día inaugural.

Los dueños propusieron un tope salarial por primera vez desde que el sindicato frenó el plan de tope de la MLB con una huelga de 7 meses y medio en 1994-95, que provocó la primera cancelación de la Serie Mundial desde 1904. El comisionado de béisbol Rob Manfred dice que se necesita un tope para reducir la disparidad en las nóminas.

Soto, quien firmó un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años con los Mets de Nueva York como agente libre después de la temporada 2024, quedaría limitado a un acuerdo de 265 millones por seis años bajo la propuesta de la MLB.

“Sí, eso apesta”, dijo el dominicano. “No debería existir”.

La propuesta de la MLB fijaría un tope de gasto en 2027 de 245,3 millones de dólares, usando cifras de nómina para el impuesto de lujo que incluyen 20,1 millones para beneficios y el fondo de bonificaciones previo al arbitraje. También establecería un piso salarial de 171,2 millones, obligando a algunos equipos a gastar más.

Los Dodgers de Los Ángeles, los mayores gastadores del béisbol, tuvieron una nómina de 415,2 millones de dólares el día inaugural de este año. La MLB no ha presentado una propuesta sobre cómo implementar gradualmente un tope, un proceso que sería clave para clubes de alto gasto como los Dodgers.

El jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, a sus 34 años y en la octava temporada de un contrato de 426,5 millones de dólares por 12 años, señaló que los jugadores entienden la intención de la propuesta.

“Está tratando de reducir los años y, obviamente, los totales. Sin duda, lo vemos”, comentó. “Creo que el béisbol está en un buen momento ahora mismo y no podemos arruinar esto”.

Harper, en la octava temporada de un contrato de 330 millones de dólares por 13 años con Filadelfia, dijo que no podía concebir ningún escenario en el que la asociación de jugadores aceptara un tope.

“La oportunidad de que los jugadores cobren es de lo que se trata todo esto”, expresó Harper, al citar el legado del sindicato de enfrentarse a la MLB desde que Curt Flood ayudó a unir a los jugadores en la década de 1970. “Se lo debemos a los que vinieron antes que nosotros: hacer lo mismo”.

Harper, quien firmó su primer contrato de Grandes Ligas a los 17 años, también prometió combatir la propuesta de la MLB de prohibir que un jugador firme hasta que tenga al menos 20 años para el 1 de septiembre de su año de firma y hayan pasado dos años desde el año de graduación de su clase de secundaria. La MLB dice que el béisbol universitario ofrece una mejor vía de desarrollo.

“Si estás entre las tres primeras rondas como chico de secundaria, creo que deberías poder hacer lo que quieras”, afirmó Harper. “Sería realmente duro para un tipo como Jackson Holliday no ser la primera selección y no tener la oportunidad de llegar a las Grandes Ligas a los 19 o 18 si está en condiciones de hacerlo”.

Las negociaciones comenzaron en mayo y se espera que se reanuden después del receso del Juego de Estrellas. El sindicato ha pedido ampliar la agencia libre y los derechos de arbitraje salarial, además de casi duplicar el salario mínimo de las Grandes Ligas.

El lanzador de los Piratas, Braxton Ashcraft consideró las negociaciones tempranas como “propuestas de ida y vuelta que pueden o no ser poco realistas”.

Skenes, un derecho de 24 años en su segunda temporada completa en las Grandes Ligas, podría ver una fuerte disminución en las ofertas potenciales de contrato bajo el sistema de la MLB.

Actualmente va camino de convertirse en agente libre después de la temporada 2029 y tiene un salario de 1.085.000 dólares en su última temporada antes de ser elegible para el arbitraje. También ha ganado casi 5,6 millones de dólares del fondo de bonificaciones previo al arbitraje que comenzó en 2022.

“La MLB está presentando más o menos sus ofertas de mundo perfecto y nosotros estamos presentando nuestras ofertas de mundo perfecto”, dijo Skenes. “Así que creo que hay mucho tiempo antes de que haya algún movimiento real”.

Mason Miller, de San Diego, el mejor cerrador del béisbol, también podría convertirse en agente libre después de la temporada 2029. El derecho de 27 años está ganando 4 millones de dólares esta temporada.

“Aún tengo algo de optimismo”, señaló. “Por cómo está el juego ahora mismo, creo que matar ese impulso es, en cierto modo, estéril para todos”.