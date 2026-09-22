Aaron Judge es duda para los playoffs con los Yankees

Aaron Judge de los Yankees de Nueva York durante el primer inning del juego contra los Mellizos de Minnestoa, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr)

Aaron Judge de los Yankees de Nueva York durante el primer inning del juego contra los Mellizos de Minnestoa, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr)

NUEVA YORK (AP) — El astro de los Yankees Aaron Judge recibió una inyección en la pantorrilla derecha adolorida, lo que pone su situación para la postemporada con Nueva York en aún más riesgo.

Antes de que los Yankees enfrentaran a los Rays en una doble cartelera el martes, el mánager Aaron Boone comentó que Judge recibió una inyección de plasma limitada en plaquetas durante el día libre del equipo el lunes, tras su regreso de Arizona.

Judge fue colocado el sábado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión del músculo sóleo, que se encuentra en la parte inferior de la pantorrilla. Boone no dijo de qué grado es la distensión, pero la describió como “moderada”.

“Estamos planeando que no forme parte de eso, pero también estamos en esta época del año en la que, con las lesiones, se escucha todo el tiempo que se dan rangos: de dos a cuatro semanas, de cuatro a seis semanas”, manifestó Boone. “El rango existe por una razón y estamos en un punto del año en el que, obviamente, lo forzamos un poco si eso estuviera sobre la mesa, pero eso es dentro de una semana. No lo espero, pero tampoco lo descarto”.

Judge es elegible para ser activado para el cierre de la temporada regular el domingo contra Baltimore, pero no realizará mucha actividad en los próximos días.

Judge se lesionó la pantorrilla durante el juego del miércoles pasado en Minnesota. El ocho veces All-Star fue retirado en la sexta entrada para dar paso a un bateador emergente debido a molestias en la pierna y dijo en ese momento que fue una medida de precaución.

Boone indicó que los síntomas persistieron y una resonancia magnética reveló la distensión.

Judge se fue de 23-4 con 13 ponches y un extrabase en siete juegos después de regresar el 8 de septiembre tras una fractura de costilla, que lo mantuvo fuera de la alineación por más de tres meses.

Judge batea para .241 con 18 jonrones y 41 carreras impulsadas en apenas 66 juegos este año. Conectó un jonrón largo el 14 de septiembre en Minnesota y descansó el juego siguiente antes de sufrir la distensión en la pantorrilla.

Los Yankees amanecieron el martes con marca de 48-41 en los juegos que Judge se ha perdido y un registro de 41-25 en los encuentros que ha disputado. Nueva York también inició el martes a una derrota de quedar eliminado de la carrera por el Este de la Liga Americana, lo que implica una segunda serie consecutiva de comodines contra los Medias Rojas la próxima semana.

“Hemos jugado gran parte del año sin él y, en su mayor parte, hemos hecho un trabajo bastante bueno”, señaló Boone. “Así que los muchachos están acostumbrados. Obviamente siempre quieres a tu mejor jugador en la mezcla, pero entendemos que tenemos un trabajo que hacer y una expectativa de ganar. Creo que esa expectativa no cambia con o sin él. Esperamos entrar a la serie sabiendo que podemos vencer a cualquiera cuando jugamos nuestro juego”.