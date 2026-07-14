Reconocen a Andy Reid como mejor entrenador de la NFL

El estratega de Kansas City encabezó la encuesta de pretemporada de Associated Press por cuarto año consecutivo

Andy Reid, entrenador en jefe de los Chiefs de Kansas City, observa durante un partido de la NFL en contra de los Raiders de Las Vegas, el 4 de enero de 2026, en Las Vegas. (AP Foto/Jeff Lewis, Archivo)

Andy Reid, entrenador en jefe de los Chiefs de Kansas City, observa durante un partido de la NFL en contra de los Raiders de Las Vegas, el 4 de enero de 2026, en Las Vegas. (AP Foto/Jeff Lewis, Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Big Red vuelve a ser el número 1.

Andy Reid fue elegido como el mejor entrenador de la NFL por The Associated Press en una encuesta de pretemporada por cuarto año consecutivo.

A pesar de venir de su primera temporada perdedora en Kansas City, Reid sigue siendo el referente entre los entrenadores.

Un panel de ocho periodistas de AP especializados en fútbol americano profesional clasificó a los cinco mejores entrenadores de cara a la temporada 2026. Los votos para el primer lugar valían 10 puntos. Los votos del segundo al quinto lugar valían 5, 3, 2 y 1 puntos.

Reid, quien tiene tres anillos de Super Bowl y lidera tanto a Kansas City como a Filadelfia en victorias históricas, recibió cinco votos para el primer lugar y uno para el segundo. Quedó fuera de dos boletas.

El entrenador de los Rams de Los Ángeles, Sean McVay, obtuvo los otros tres votos para el primer lugar y terminó segundo. Mike Macdonald, de Seattle, que condujo a los Seahawks al título del Super Bowl la temporada pasada, terminó tercero. Kyle Shanahan, de San Francisco, quedó cuarto y Sean Payton, de Denver, fue quinto.

Nick Sirianni, John Harbaugh, Jim Harbaugh, Mike Vrabel y Ben Johnson también recibieron votos.

1. Andy Reid, Chiefs de Kansas City

Los Chiefs encadenaron 12 temporadas consecutivas con marca ganadora, disputaron 11 apariciones en playoffs, ganaron nueve títulos seguidos del Oeste de la AFC y llegaron a cinco Super Bowls en seis años antes de terminar 6-11 en 2025.

Las lesiones frenaron a los Chiefs y Patrick Mahomes terminó sufriendo una lesión de rodilla que puso fin a su temporada en la Semana 15 el año pasado.

Reid ganó más partidos que cualquier entrenador en la historia de los Eagles antes de irse a Kansas City y hacer lo mismo con los Chiefs, además de conquistar tres trofeos Lombardi.

De 1999 a 2012 en Filadelfia, Reid llevó a los Eagles a cinco juegos por el título de la NFC y a un Super Bowl. Ocupa el cuarto lugar en la lista histórica de la NFL con 307 victorias.

2. Sean McVay, Rams de Los Ángeles

Los Rams se quedaron cortos ante los Seahawks en el juego por el título de la NFC en enero, después de terminar 12-5 y ganar dos partidos de playoffs como visitantes.

McVay, de 40 años, ha guiado a Los Ángeles a un título de Super Bowl, dos campeonatos de la NFC, cuatro títulos divisionales, siete temporadas con al menos 10 victorias y siete apariciones en postemporada en nueve años.

McVay recibió cuatro votos para el segundo lugar, además de los tres para el primero, y apareció en siete de las ocho boletas.

3. Mike Macdonald, Seahawks de Seattle

Macdonald condujo a los Seahawks a una victoria en el Super Bowl en apenas su segunda temporada, al vencer a Nueva Inglaterra 29-13 para conseguir el segundo título de la franquicia en la NFL.

A los 38 años, se convirtió en el tercer entrenador en jefe más joven en ganar un Lombardi, detrás de McVay (36) y Mike Tomlin (36).

Los Seahawks terminaron 10-7 en la primera temporada de Macdonald en 2024. Antes pasó dos años como coordinador defensivo en Baltimore. Su defensa “Dark Side” permitió la menor cantidad de puntos de la NFL el año pasado: 292 (17,2 por partido).

Macdonald apareció en siete boletas y recibió tres votos para el tercer lugar.

4. Kyle Shanahan, 49ers de San Francisco

Shanahan es el único entrenador de la lista de los cinco mejores que no ha ganado un Super Bowl.

Llevó a unos 49ers diezmados por las lesiones a una marca de 12-5 la temporada pasada y a un duelo en la Semana 18 contra Seattle por el primer puesto de la siembra. San Francisco venció a Filadelfia como visitante en los playoffs antes de perder ante Seattle en la ronda divisional.

En nueve temporadas, Shanahan ha llevado a los 49ers a cinco apariciones en playoffs y a dos apariciones en el Super Bowl, incluida una derrota en tiempo extra ante Kansas City.

5. Sean Payton, Broncos de Denver

Payton condujo a los Broncos a un récord de 14-3 y al primer puesto de la AFC la temporada pasada, en su tercer año en Denver. Se quedaron cortos ante Nueva Inglaterra en el juego por el campeonato de la AFC después de que el quarterback Bo Nix se lesionara en la victoria de la ronda divisional contra Buffalo.

Payton, que ganó un Super Bowl con Nueva Orleans, ha llevado a los Broncos a los playoffs dos veces en tres temporadas.