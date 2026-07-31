Rechaza CONCACAF vender participaciones del Mundial a inversionistas privados

El organismo cuestionó la falta de transparencia y exigió respetar los procesos de gobernanza de la FIFA

El presidente estadounidense Donald Trumpo y el presidente de la FIFA Gianni Infantino bajo una lluvia de confeti tras la final del Mundial entre España y Argentina, el domingo 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

El presidente estadounidense Donald Trumpo y el presidente de la FIFA Gianni Infantino bajo una lluvia de confeti tras la final del Mundial entre España y Argentina, el domingo 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

MIAMI.- La CONCACAF, el organismo rector del fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, rechazó el jueves el plan del presidente de la FIFA Gianni Infantino, de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversionistas de capital privado, sumándose a las naciones europeas en su oposición.

Integrada por 41 miembros, la CONCACAF realizó una reunión urgente el jueves después de que los miembros de la UEFA acordaran boicotear el Mundial y todas las demás competiciones de la FIFA para protestar por el plan de Infantino.

“Durante la reunión, los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de un debido proceso en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos de gobernanza competentes de la FIFA”, dijo la CONCACAF.

“Asimismo, se cuestionó la necesidad de recurrir a inversiones de capital privado para financiar los programas nuevos y existentes de FIFA Forward tras la Copa Mundial de la FIFA más rentable de la historia”, agregó.

Infantino anunció el martes su propuesta de vender una participación minoritaria significativa en una nueva entidad para gestionar el manejo de sus principales torneos, como las Copas del Mundo y los Mundiales de Clubes. La FIFA escindirá sus operaciones comerciales en una operación de 20.000 millones de dólares, con un 20% en manos de inversores privados.

El proyecto de la FIFA estaría respaldado por un vehículo de inversión de Nueva York, Thrive Eternal, creado por Joshua Kushner, hermano del yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner. Infantino ha mantenido vínculos estrechos con Jared Kushner desde la primera administración de Trump.

La CONCACAF subrayó que “la discusión reforzó la necesidad de una mayor transparencia y de una gobernanza adecuada”.

También encargó a sus miembros del Consejo de la FIFA que instruyan a Infantino “para garantizar que cualquier asunto siga los procesos de gobernanza adecuados”.

“La CONCACAF reafirma que el futuro del fútbol – y su activo más valioso – debe permanecer en manos de nuestra familia del fútbol”, remarcó.