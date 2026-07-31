Copropietario del Inter Miami dice que el club siguió las reglas al fichar a Casemiro

Jorge Mas,copropietario del Inter Miami, presenta al brasileño Casemiro como nuevo integrante del equipo el jueves 30 de julio de 2026 (AP Foto/Marta Lavandier)

Jorge Mas,copropietario del Inter Miami, presenta al brasileño Casemiro como nuevo integrante del equipo el jueves 30 de julio de 2026 (AP Foto/Marta Lavandier)

MIAMI.- Casemiro sostuvo su nueva camiseta rosa y negra mientras estaba de pie en el campo del Nu Stadium de Inter Miami. Retumbaron los tambores, las banderas ondearon en el aire y un grupo de aficionados vitoreó, marcando el inicio de un nuevo capítulo para el mediocampista brasileño.

Inter Miami presentó al jugador de 34 años en su nueva casa de la MLS, y el copropietario del club Jorge Mas explicó el proceso que lo llevó allí, el cual quedó bajo los reflectores la semana pasada, cuando la liga anunció que investigaría si el club incurrió en “tampering” para concretar el acuerdo.

Los derechos de descubrimiento de Casemiro estaban en manos del Galaxy de Los Ángeles y, por norma de la liga, eso habría impedido que Inter Miami negociara con él. Los equipos alcanzaron un acuerdo que permitió al Inter Miami concretar el fichaje largamente esperado, pero la liga aún indaga la acusación de “tampering”.

“Las reglas son las reglas, y las cumplimos al pie de la letra”, manifestó Mas, y añadió que la ambigüedad sobre qué jugadores figuran en las listas de derechos de descubrimiento añade un nivel de dificultad al proceso. “No entablamos ninguna negociación ni conversaciones con Casemiro o sus representantes antes de hablar con la liga y hablar con el Galaxy sobre cómo podíamos obtener luz verde para negociar con Casemiro”.

Mas confió en que cambie la norma de derechos de descubrimiento para los equipos de la MLS.

“La intención de esta regla siempre fue que no hubiera múltiples equipos de la MLS negociando entre sí por un jugador”, señaló. “Pero, como estoy seguro de que todos sabemos y suelo recordarle a la gente, no estamos compitiendo con otros equipos de la MLS por un atleta de este nivel. En realidad competimos en un mercado global. Hubo múltiples equipos que buscaron a Casemiro desde otras ligas, y ésa es nuestra competencia”.

Casemiro ya debutó con Inter Miami, y tocó 76 veces la pelota el sábado, en una victoria 1-0 en Montreal. Decidió dejar Manchester United cuando su contrato expiró tras cuatro años con el club.

Se incorporó a United procedente de Real Madrid por 60 millones de dólares en 2022, después de ganar tres títulos españoles y cinco Ligas de Campeones. Ganó la Copa de la FA y la Copa de la Liga inglesa en Old Trafford.

Comentó que tuvo varias opciones sobre dónde podía continuar su carrera, pero que finalmente quiso unirse a lo que considera el mejor plantel de la MLS.

Inter Miami se convirtió en eso poco después de la llegada de Lionel Messi, quien desde su arribo en 2023 ha guiado al club a un título de la Leagues Cup, el Supporters’ Shield de la MLS y el mayor premio de la liga: un campeonato.

Los campeones vigentes han ganado sus dos últimos partidos desde que la liga reanudó la actividad tras el Mundial, y son segundos en la Conferencia Este y en la carrera por el Supporters’ Shield con 37 puntos, dos por detrás del líder Nashville.

Messi no se ha puesto el uniforme de Inter Miami desde el Mundial —lideró a Argentina a su segunda final, en la que perdió 1-0 ante España — como parte de un periodo de descanso para los jugadores que participaron en el torneo. El astro de 37 años apareció en fotos publicadas en la cuenta de redes sociales del equipo, que lo muestran una sesión reciente de entrenamiento.

Casemiro, que se ha enfrentado muchas veces a Messi a lo largo de su carrera, dijo que es un honor vestir la misma camiseta.

“Quiero estar siempre con los mejores, soñaba todos los días estar con él, jugar con él; sé que es imposible pararlo, nunca he conseguido pararlo, siempre necesitaba la ayuda de mis compañeros”, recordó. “Todos los jugadores sueñan jugar con uno de los mejores de todos los tiempos, estoy viviendo un sueño, quiero disfrutar y ayudarle a seguir ganando”.

Mas indicó que fichar a Casemiro, quien participó en los cinco partidos de Brasil en el Mundial de este año y anotó un gol, se alinea con el objetivo del club, de incorporar estrellas que han complementado a Messi —desde los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets hasta el uruguayo Luis Suárez y el argentino Rodrigo De Paul—.