Recauda Olivia Rodrigo 20 millones para bienestar femenino

Su festival reunió música y activismo para respaldar organizaciones dedicadas a salud, derechos y protección laboral.

Olivia Rodrigo en el Festival Musical Daisy Chain Fields en el Great Park de Irvine, California, el 29 de agosto del 2026. (AP foto/Chris Pizzello)

Olivia Rodrigo en el Festival Musical Daisy Chain Fields en el Great Park de Irvine, California, el 29 de agosto del 2026. (AP foto/Chris Pizzello)

CALIFORNIA.- Al evocar el mismo feminismo pop-rock de “hazlo tú misma” de sus influencias musicales de los años 90, Olivia Rodrigo recaudó 20 millones de dólares para el bienestar de las mujeres con un concierto benéfico que activó a su joven audiencia.

El festival “Daisy Chain Fields” reunió a un cartel liderado por mujeres que incluyó a la estrella del pop queer Chappell Roan, la rapera revelación Doechii y las pioneras riot grrrl Bikini Kill en torno a temas de salud de las mujeres, protecciones laborales y derechos legales. Antes del festival del sábado en Irvine, California, Rodrigo anunció que el espectáculo ya había recaudado lo suficiente como para hacer una donación de 10 millones de dólares a 10 agrupaciones entre ellas Planned Parenthood, el National Women’s Law Center y Black Mamas Matter Alliance.

La filántropa Melinda French Gates prometió otros 10 millones de dólares a través de su organización Pivotal Ventures en una aparición sorpresa al inicio del set, en que calificó a Rodrigo como “una fuerza” y la elogió por “mostrarle a una nueva generación cuánto importan sus voces”.

Rodrigo afirmó el viernes, al hablar junto a los beneficiarios, que los artistas y activistas del festival le dan esperanza pese a la “regresión de los derechos de las mujeres” en la actualidad.

“De hecho, por eso me enamoré del nombre ‘Daisy Chain’”, comentó el viernes. “Me sirvió como recordatorio de cómo partes individuales pueden unirse para crear algo fuerte e irrompible”.

Rodrigo, de 23 años, se ha hecho un nombre al canalizar la rabia y la insatisfacción del romance moderno en canciones super exitosas. Pocas superestrellas están mejor posicionadas para tender un puente entre la Generación Z y las organizaciones sin fines de lucro, que han tenido dificultades para construir relaciones con donantes más jóvenes, quienes suelen preferir formas informales de dar.

Esa conexión no pasa desapercibida para los asistentes de Daisy Chain Fields.

“La gente no se une ni se moviliza a menos que se sienta conectada con el grupo que se está movilizando”, expresó Grace Slevin, de 24 años. “¿Qué hay mejor que la música?”

Los conciertos benéficos han sido populares desde hace mucho tiempo para canalizar millones de dólares hacia todo tipo de causas, desde ayuda a refugiados y alivio del hambre hasta respuesta a pandemias y desastres naturales. Pero han pasado décadas desde que un artista joven con el seguimiento de Rodrigo reunió a sus pares por la justicia de género.

Ese enfoque llega mientras el presidente Donald Trump intenta eliminar las subvenciones a clínicas de salud reproductiva para proporcionar anticonceptivos y tratar infecciones de transmisión sexual. Su administración pausó 27,5 millones de dólares el año pasado para ese tipo de organizaciones, incluidas algunas afiliadas de Planned Parenthood, antes de que funcionarios aceptaran restituir el dinero.

Para Slevin, residente del condado de Orange, California, y activista contra la trata sexual, Daisy Chain Fields encarna el sentimiento de “las mujeres deben ser las personas que necesitaban cuando eran niñas”. Le encanta que las asistentes sean invitadas a conocer el trabajo de los beneficiarios además de donar.

Daisy Chain Fields invitó a agrupaciones a interactuar con los fans en su “aldea de filantropía”. Los asistentes al festival pueden coleccionar pines de cada puesto mientras aprenden sobre servicios de salud de socios locales de Planned Parenthood o rinden homenaje a cuidadores a través de la National Domestic Workers Alliance.

Las generaciones más jóvenes esperan esa autenticidad, señaló Slevin; algo más allá de un “pseudoprogresismo”.

“Pueden ver lo profundamente entrelazada que está la música con la causa”, manifestó. “No es solo, como, algo de último momento”.

El esfuerzo de Rodrigo recuerda el impulso feminista de los 90

Rodrigo se inspiró en Lilith Fair, el festival integrado solo por mujeres que recaudó 10 millones de dólares para beneficencia entre 1997 y 1999. Sarah McLachlan, quien fundó el espectáculo para disipar la idea de la industria musical de que no podían programar a mujeres de manera consecutiva, figura como invitada especial de Daisy Chain Fields.

Caren Spruch, directora nacional de Artes y Entretenimiento de Planned Parenthood, recordó haber trabajado en Lilith Fair. La difusión a través de conciertos ha sido una herramienta importante para llegar a la gente “donde está”, indicó.

Ese trabajo se vuelve más importante en momentos como este, reconoció, cuando clínicas de aborto están cerrando en estados restrictivos y grupos antiaborto están presionando a los tribunales para limitar el acceso a los medicamentos usados para terminar un embarazo.

Rodrigo, dijo Spruch, habla de esos temas “sin vergüenza ni estigma”. Al igual que hizo con otras organizaciones, la ganadora de tres premios Grammy apareció en videos informativos en las redes sociales de Planned Parenthood.

“Todo eso hace muchísimo para ayudarnos a normalizar toda la gama de salud y derechos reproductivos”, expresó Spruch.

Cambio intergeneracional

Melissa Shaw, de 33 años, está conduciendo al festival desde Tucson, Arizona, con su hija de 8 años.

No planeaban pasar el día acampando para tener vistas de cerca. Shaw quería dejar que su hija hiciera preguntas mientras exploraban las organizaciones sin fines de lucro y visitaban instalaciones artísticas. Aprecia que Rodrigo no solo esté promoviendo organizaciones conocidas como Planned Parenthood, sino también grupos enfocados específicamente en la salud materna de mujeres negras o en el acceso a fórmula para bebés.

Shaw explicó que eso “definitivamente me hace más fan de ella, al saber que están dedicando su tiempo a causas como estas”.

“Para mí, como madre, es muy importante exponer a mi hija a celebridades que den ese ejemplo”, afirmó.

A su hija le encantan Rodrigo y Roan, y ella misma creció escuchando a Bikini Kill y a la también intérprete Santigold. El cartel parecía intencionalmente curado para atraer a múltiples generaciones, comentó. Ha visto a muchos dúos de madre e hija compartir sus planes para el festival en internet.

Las asociaciones también estaban ansiosas por sumarse a esa comunidad multigeneracional de mujeres. Ai-jen Poo, presidenta de la National Domestic Workers Alliance, indicó que el ambiente alegre del festival sirve como un “poderoso recordatorio para mujeres de todas las edades, en todas partes, de que, pase lo que pase, nos tenemos unas a otras”.

Su organización trabaja para garantizar protecciones laborales federales para trabajadoras domésticas, que de manera desproporcionada son mujeres y mujeres inmigrantes. Quiere reclutar a más jóvenes, muchas de los cuales —según dijo— están preocupadas porque no pueden permitirse cuidar a sus seres queridos o formar familias.

“La única manera en que ocurre el cambio es mediante la conexión intergeneracional y los movimientos en nuestro país”, sostuvo. “Esta generación de jóvenes tiene la oportunidad de cambiar de verdad cómo apoyamos el cuidado para las generaciones futuras”.

La filantropía ocupa el centro del escenario

Tan notable como el total recaudado es el tipo de donación realizada por el festival.

Los socios benéficos aplaudieron las subvenciones para apoyo operativo general, lo que significa que las organizaciones sin fines de lucro deciden cómo gastar el dinero.

Angela Doyinsola Aina, cofundadora de Black Mamas Matter Alliance, señaló que ese apoyo “a menudo es el tipo de financiamiento más difícil de recaudar y el más útil de recibir, porque sostiene la capacitación, la convocatoria y la incidencia que hacen posible todo lo demás”.

Para el National Women’s Law Center, el regalo ofrece flexibilidad para tapar sus propios agujeros presupuestarios mientras litigan casos de discriminación sexual. Uma Iyer, directora de asuntos externos de la organización, notó que el apoyo también elevó la moral del personal.

“Trabajamos en cosas realmente difíciles todos los días”, expresó. “Fue realmente energizante para nosotros y ha sido muy alentador”.

Incluir tanto a audiencias cotidianas como a trabajadores de primera línea en los beneficios es clave, según Jennifer Fahy, codirectora ejecutiva de Farm Aid, unos conciertos anuales de recaudación de fondos —iniciados por Willie Nelson, Neil Young y John Mellencamp para crear conciencia sobre los desafíos de los agricultores familiares— que celebraron su 40º aniversario el año pasado.

Fahy señaló que hoy en día es menos común ver a artistas donar sus presentaciones de manera gratuita.

“Es simplemente maravilloso ver a un artista de esa generación, de esa nueva generación joven, que está aprovechando esa oportunidad que existe para hacer este tipo de eventos, para compartir el escenario y el micrófono y destacar temas que son importantes para el artista”, dijo Fahy.