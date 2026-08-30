Alertan sobre nuevas inundaciones tras catástrofe en Nepal

Una persona observa las aguas crecidas del río Trishuli en Galchhi, Distrito de Dhading, Nepal, el 30 de agosto del 2026. (AP foto/Niranjan Shrestha)

Una persona observa las aguas crecidas del río Trishuli en Galchhi, Distrito de Dhading, Nepal, el 30 de agosto del 2026. (AP foto/Niranjan Shrestha)

DHADING, Nepal.- Las autoridades de Nepal están advirtiendo sobre posibles nuevas inundaciones el domingo y pidieron a los residentes en distritos afectados por las crecidas que se mantengan en máxima alerta después de que aumentara el agua en el río Bhotekoshi.

Se enviaron alertas a los teléfonos de la población temprano el domingo, mientras los equipos de rescate trabajaban para despejar una importante carretera que conecta Katmandú con una de las zonas más golpeadas por las catastróficas inundaciones del miércoles, que mataron al menos a 760 personas y dejaron más de 3.000 desaparecidos en Nepal y el Tíbet.

En Dhading, una de las regiones más golpeadas de Nepal, algunos residentes comenzaron a regresar a viviendas arruinadas para ver qué podían salvar.

Los residentes se sentaron en casas con paredes arrasadas por las inundaciones, paleando lodo espeso y escombros de balcones o marcos de ventanas. Otros escudriñaban el suelo en busca de objetos que pudieran sacar del barro y enjuagar. Un hombre había regresado por sus gallinas, que encontró vivas. Las ató y las puso en la cabina de su camión.

“Todo está arruinado, no queda nada, ni siquiera nuestra casa”, dijo a The Associated Press Sharmila Tamang, una residente de Dhading que intentaba rescatar objetos de su vivienda.

En una central eléctrica que resultó gravemente dañada por las inundaciones, los trabajadores comenzaron a inspeccionar las instalaciones el domingo para evaluar la destrucción. La planta abastece a más de 20.000 personas en cuatro distritos.

En la localidad de Galchhi, un grupo de residentes subió a un puente cercano y observó cómo el río rugía al pasar. Algunas personas señalaron enormes rocas que habían sido arrastradas río abajo durante las inundaciones, mientras a otras, que estaban de pie en un puente colgante sobre el agua, se les indicó que se retiraran con silbatos.

A lo largo del río se podían ver casas, vehículos y tractores agrícolas sobresaliendo del espeso sedimento gris parduzco que ha sepultado pueblos enteros. Partes de las terrazas de arroz junto a la ribera habían caído al río después de que deslizamientos las golpearan .

La agencia de desastres de Nepal informó que la cifra de fallecidos había subido a 752, con 2.502 desaparecidos, mientras que las autoridades chinas reportaron 16 muertos y 546 desaparecidos en el lado chino de la frontera.

Entre los desaparecidos hay cientos de personas de más de una docena de países que estaban en la región para trabajar, visitar las montañas o hacer una peregrinación a un pico sagrado. El domingo, los medios estatales chinos dijeron que 261 extranjeros estaban desaparecidos en el Tíbet, incluidos más de un centenar de nepaleses y otros de todo el mundo.

Las viviendas y negocios que quedaron intactos tras las inundaciones seguían sin electricidad el domingo, mientras postes de tendido eléctrico retorcidos y cables yacían enredados en el lodo.

La autopista Prithivi es una ruta de suministro crucial para alimentos, combustible y otros bienes que ingresan a Katmandú desde otras partes del país. Aunque la mayor parte de la carretera está operativa, otras partes aún siguen dañadas.

Las advertencias más recientes llegaron después de que las autoridades chinas informaran a sus homólogos nepaleses sobre un aumento del caudal aguas arriba, declaró a The Associated Press Dharam Raj Uprety, director ejecutivo de la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal.

Pero residentes se quejaron de que les costaba entender las alarmas casi constantes que han recibido desde las crecidas iniciales.

“A veces dicen que viene una inundación y entonces tenemos que volver a correr hacia terreno más alto, incluso de noche. También está lloviendo”, comentó Govind Shreshta, residente local. “Es realmente difícil para mí. Tengo un padre de 72 años y una madre de 70. Debo cargarlos y estoy agotado. Esto sigue así para quienes todavía están vivos”.

Grandes puentes de concreto y otros más pequeños, colgantes, fueron destruidos, dejando a las comunidades del otro lado del río con un acceso menos fácil.

“Los que están allá ahora están atrapados allá. Los que estamos aquí estamos atrapados aquí. Va a ser muy difícil”, declaró Sattan Singh Tamang, de 47 años, quien trabajaba cerca de un puente cuando llegaron las inundaciones del miércoles.

Ministro dice que los nepaleses se han convertido en víctimas del cambio climático

Las inundaciones comenzaron después de un colapso glaciar en lo alto de la región del Himalaya. Científicos que estudiaron imágenes satelitales dijeron que el lecho rocoso debajo de un glaciar se había derrumbado, llevándose consigo parte del coloso. El desprendimiento de rocas fue tan extremo que se registró como magnitud 5,2.

Las rocas y el agua derretida luego hicieron crecer los ríos en los valles de abajo, provocando un torrente de agua que arrastró edificios, puentes y tierra río abajo en el Tíbet y Nepal.

El ministro de Relaciones Exteriores de Nepal pidió una respuesta global al cambio climático, diciendo que Nepal estaba soportando una parte desproporcionada de su impacto.

“A pesar de contribuir solo el 0,1% de las emisiones globales, Nepal se ha convertido en una de las principales víctimas del cambio climático”, dijo Shisir Khanal el sábado.

Científicos han dicho que es demasiado pronto para establecer una conexión directa entre el calentamiento global y la catástrofe del miércoles. Sin embargo, dijeron que a medida que la temperatura de la Tierra aumenta debido a actividades humanas como la quema de petróleo, gas y carbón, aumentan las probabilidades de desastres de este tipo, especialmente en las montañas del Himalaya, que se están calentando considerablemente más rápido que muchas otras partes del mundo

Mientras tanto, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, anunció el domingo que su país enviará a Nepal un equipo especializado de búsqueda y rescate para ayudar en las labores de socorro y ayudar a evacuar a los malasios afectados por el desastre.

Malasia también se ha comprometido a aportar 1 millón de dólares en ayuda financiera a Nepal, dijo en un comunicado.