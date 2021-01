Reaparece Nath Campos; critica comentarios dichos en “Hoy”

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se generara polémica en cuanto a los comentarios que realizaron Martha Figueroa, Andrea Legarreta y Arath de la Torre sobre el abuso sexual que sufrió Nath Campos, la influencer regresó a sus redes sociales para hablar de este tema.

La youtuber en sus historias de Instagram inició agradeciendo a todas las personas que le han mostrado apoyo y cariño por lo sucedido y dijo estar sorprendida de que al hablar de su caso muchas mujeres se atrevieron a revelar los abusos a los que ellas también estaban sufriendo.

“Han sido días intensos… No sé si puedo poner en palabras lo que estoy sintiendo en este momento, estoy extremadamente agradecida y conmovida con la respuesta de mucho ustedes con el amor y el apoyo, pero sobre todo con las personas que me han contado sus historias y con las personas que me han contado lo que este video significó para ellas.

“Sin bien siempre fue la intensión de mí video, jamás imaginé a la cantidad de personas que les estaba hablando con mi historia y me siento muy conmovida de saber cómo están avanzando en sus procesos personales a partir de esto y me siento muy orgullosa de lo que está sucediendo y de la conversación que se está abriendo… Gracias por todo”.

Y a pesar de que los conductores, unos de manera individual (Legarreta y De la Torre) y ya los tres al aire ofrecieran disculpas a la influencer, la hija de Quico Campos, sin decir nombres, les recordó la responsabilidad que tienen las personas que utilizan un escaparate tan grande como la televisión en hablar con sensatez.

“Quiero hacerles saber que estoy bien que sí han sido días abrumadores y he vivido un sube y baja de emociones, pero que sobre todo el último año, cuando decidí que iba a hablar de esto públicamente, también me estuve mentalizando para las opiniones de personas que desafortunadamente no conocen mucho de este tema y para los comentarios negativos que vienen con ello”, aseguró.

Sin tocar el tema del alcohol, hecho del que se refirió Martha Figueroa al aire, Nath Campos les hizo saber que cuando dan su opinión de algo que desconocen no sólo pueden generar molestia sino también callar a otras voces que quisieran hablar de los abusos a los que están o estuvieron expuestas, por ello sus comentarios se le hicieron irresponsables y agresivos.

como te explico @MarthaFigueroax que el problema no es que ella estuviera borracha, el problema es el VIOLADOR que onda con sus conductores @programa_hoy ????? pic.twitter.com/KZZ3pg9ZPe — xxxjocelinecg (@soyjocelinecg) January 25, 2021

“Sólo sí me gustaría decirle a estas personas, sobre todo a las que tienen gran voz e influencia, que cuando hablan de lo que yo conté, de lo que yo viví, no sólo me están hablando a mí, cuando dan su opinión, le están hablando a todas las personas que han vivido una situación similar a lo que yo viví o a las personas que han vivido violencia de algún tipo, ni siquiera me voy a meter a hablar en el asunto del alcohol, pero sí en el asunto de convivir a tu agresor, porque no sólo le estás hablando a personas que han vivido abusos sexuales, también le estás hablando a las personas que han vivido acosos laborales, a las personas que fueron víctimas de abuso en su familia y las personas que sufren abuso en su matrimonio y creo que es un tema sumamente delicado y creo que se debería tratar mejor y eso no lo hace confuso, lo hace complejo”, expresó.

Vestida de negro, con voz a veces entre cortada y ojos vidriosos, Campos quien denunciara a su colega Rix de abuso sexual luego de que salieran de fiesta y bebieran de más, reveló que afortunadamente ha trabajado su proceso de sanación y que por ello sigue creyendo que a las personas no se les enseña con violencia para que entren en razón.

“Puedes estar haciendo muchísimo daño con esos comentarios porque cuando tienes una voz grandota y una plataforma gigantesca, la gente te escucha y puedes estar silenciando un montón de personas que como yo en algún momento escucharon ese comentario y prefirieron callárselo.

“Pero bueno, ojo, este no quiere decir que le tiren hate (odio) a todas las personas que comentan este tipo de cosas porque sin duda sigo creyendo desde el fondo de mi ser que a las personas no se les enseñan así. Y todos estamos viviendo un proceso, todos pesábamos distinto de alguna manera u otra en la vida y algo nos hizo entrar en razón y sin duda la violencia no lo fue…”, finalizó.

Siguen ejemplo y se arman de valor

Tras el video que subió Campos, la actriz Eréndira Ibarra dio a conocer en sus redes que fue violada y que en una de las producciones en las que trabajó la obligaron a convivir con el actor responsable de dicha agresión sexual.

Ibarra explicó en un escrito en su cuenta de Instagram, que fue acompañado por imágenes en donde se pueden leer textos en apoyo a las mujeres que han sido violentadas por un hombre, sobre cómo fue lo que vivió dentro del set al estar frente a su violador y que el equipo de producción, dirección y hasta su agencia de representaciones no hicieron nada para ayudarla.

Pero no sólo fue la actriz de “Sense 8” y “Las Aparicio” quien siguió el ejemplo de la influencer, sino que también la youtuber Ixpanea dio a conocer que su colega Yayo Gutiérrez grabó videos íntimos de mujeres sin su consentimiento.