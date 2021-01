Prevén no dar permisos de venta para el 14 de febrero

NUEVO LAREDO, TAM.- La Dirección de Comercio Informal, Alcoholes y Espectáculos Públicos informó que hasta este miércoles no ha expedido permisos de venta de productos por el ‘Día de San Valentín’, que se celebra el 14 de febrero.

Sin embargo, el titular de la dependencia, Víctor Almanza Hernández, aclaró que esperan el nuevo acuerdo Covid del Comité de Seguridad en Salud del Gobierno del Estado, este 31 de enero, que podría abrir la probabilidad de otorgar cierta cantidad de permisos.

“Hasta el momento te puedo decir que no hay ningún permiso y no se van a otorgar, esto de la pandemia no baja, no podemos darnos el lujo que haya una gran aglomeración de vendedores y de gente comprando artículos relacionados con el ‘Día del Amor y la Amistad’. Hasta ahorita te reafirmo, no hay nada de permisos”, aseguró.

Agregó que están monitoreando constantemente los indicadores de contagios activos de Covid-19, que a diario son entre 40 y 50, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud.

Almanza Hernández destacó que el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar está muy preocupado por esta situación, por lo cual apoya la decisión de la Secretaría de Salud.