Realizan familias últimas compras por regreso a clases

Nuevo Laredo, Tam. – Como en cada regreso a clases, una de las papelerías de mayor confianza y con un surtido por demás completo en cuanto a lo que se solicita en las listas escolares, es la Papelería Laredo que, pensando en la economía familiar, ofrece el 10% de descuento en todos sus productos y en la lista escolar en general.

Felipe Navarro, contador de este negocio, precisó que tan solo en agosto del presente año se tuvo un incremento del 5% más que el año pasado, para surtir parte o las listas escolares completas, generando un tráfico de ciudadanos de poco más de 550 padres de familia por día, incrementando las ventas entre 30 y 35%.

Así mismo por política de la empresa, se extendieron los horarios para dar margen a los padres de familia que trabajan, de poder surtir sus listas escolares. Por lo que de lunes a viernes el horario es de 8:30 de la mañana hasta 8:00 de la noche, sábados de 9:30 de la mañana hasta 6 de la tarde. Como en algunos casos aún no entregan las listas de útiles escolares algunas escuelas, se extienden los horarios de este 1 de septiembre al domingo 7 de septiembre, solo esta semana. Por lo que el domingo, de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, aún podrán surtir sus útiles escolares en estos horarios.

Para concluir, el encargado de la tienda, el Contador Felipe Navarro, dijo que algunas escuelas se encargan de solicitar a la Papelería Laredo, el surtido de listas escolares. Por lo que este movimiento no se nota físicamente en la tienda, pero sí en sus registros, al surtir las listas y de las escuelas acuden a recoger lo solicitado.