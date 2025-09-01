El Dólar
Compra:
$17.90
Venta:
$19.10
EN VIVO

Realizan familias últimas compras por regreso a clases

La famosa Papelería Laredo otorga el 10% de descuento

(Fotos: Iván Zertuche/Líder Web) La famosa papelería atiende a más de 550 padres de familia por día, incrementando las ventas entre 30 y 35%.
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam. – Como en cada regreso a clases, una de las papelerías de mayor confianza y con un surtido por demás completo en cuanto a lo que se solicita en las listas escolares, es la Papelería Laredo que, pensando en la economía familiar, ofrece el 10% de descuento en todos sus productos y en la lista escolar en general.

Felipe Navarro, contador de este negocio, precisó que tan solo en agosto del presente año se tuvo un incremento del 5% más que el año pasado, para surtir parte o las listas escolares completas, generando un tráfico de ciudadanos de poco más de 550 padres de familia por día, incrementando las ventas entre 30 y 35%.

Así mismo por política de la empresa, se extendieron los horarios para dar margen a los padres de familia que trabajan, de poder surtir sus listas escolares. Por lo que de lunes a viernes el horario es de 8:30 de la mañana hasta 8:00 de la noche, sábados de 9:30 de la mañana hasta 6 de la tarde. Como en algunos casos aún no entregan las listas de útiles escolares algunas escuelas, se extienden los horarios de este 1 de septiembre al domingo 7 de septiembre, solo esta semana. Por lo que el domingo, de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, aún podrán surtir sus útiles escolares en estos horarios.

Para concluir, el encargado de la tienda, el Contador Felipe Navarro, dijo que algunas escuelas se encargan de solicitar a la Papelería Laredo, el surtido de listas escolares. Por lo que este movimiento no se nota físicamente en la tienda, pero sí en sus registros, al surtir las listas y de las escuelas acuden a recoger lo solicitado.

Jueza impide a gobierno de EU deportar a menores guatemaltecos ya a bordo de aviones en la pista
Aaron Ramsey marca el tanto de la victoria de Pumas 1-0 sobre Atlas en la Liga MX

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.