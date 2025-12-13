Raphinha anota dos en la victoria del Barcelona 2-0 ante Osasuna

Raphinha del Barcelona celebra tras anotar en el encuentro de La Liga ante el Osasuna el sábado 13 de diciembre del 2025. (AP Photo/Joan Monfort)

BARCELONA.- Raphinha anotó un doblete para darle al Barcelona la victoria el sábado 2-0 sobre Osasuna y con lo que el Barça aumentó su ventaja en la cima de La Liga, además de aumentar la presión sobre el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso.

El delantero brasileño abrió el marcador con un disparo desde la parte superior del área a los 70 minutos en el Camp Nou. Luego aseguró el resultado al marcar desde cerca a seis minutos del final.

La séptima victoria consecutiva en la liga española dejó a los campeones defensores siete puntos por delante del Real Madrid antes de su partido del domingo contra el Alavés. Ese es probablemente un partido que Alonso debe ganar debido a que el club tiene sólo dos victorias en ocho partidos en todas las competiciones.

El Madrid lideraba a finales de octubre con cinco puntos más que el Barcelona después del clásico. Pero una gran caída en el rendimiento, con solo una victoria en cinco jornadas, incluyendo una humillante derrota 2-0 ante el Celta de Vigo en casa el pasado fin de semana, ha dejado al Madrid tambaleándose.

Disfrutando de los problemas del principal rival del Barcelona, la multitud en el Camp Nou coreó “¡Quédate Xabi! ¡Quédate Xabi!” en un momento durante el partido contra Osasuna.

Raphinha, sin embargo, se mantuvo enfocado en su equipo.

“Creo que las cosas van muy bien. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos y al final eso es lo más importante”, indicó Raphinha. “Si hacemos bien nuestro trabajo, no tenemos que preocuparnos por nada más”.

Raphinha fue clave para que el Barcelona ganara La Liga y la Copa del Rey la temporada pasada, cuando el equipo de Hansi Flick también llegó a las semifinales de la Liga de Campeones.

El Barcelona tuvo dificultades para reemplazar su velocidad y precisión cuando Raphinha estuvo fuera de juego por una lesión en la pierna durante seis semanas a principios de esta campaña. Pero ha regresado tan fuerte como siempre. También asistió en una victoria por 3-1 sobre el Alavés a finales de noviembre y anotó en una victoria por 3-1 sobre el Atlético de Madrid a principios de este mes.

Osasuna, en el puesto 16, generó poco en ataque, pero su defensa y el portero Sergio Herrera frustraron al Barcelona hasta que Raphinha anotó. Herrera salvó un disparo de Lamine Yamal mientras que un esfuerzo de Marcus Rashford fue bloqueado por un defensor.

El primer gol de Raphinha llegó después de que el Barcelona recuperara el balón y Pedri González liderara un contraataque antes de pasarle el balón para que anotara desde lejos. Su segundo fue más fácil: un remate tras un desvío del defensor de Osasuna, Alejandro Catena, a un centro de Jules Koundé al segundo palo donde Raphinha estaba sin marca.

Griezmann anota de nuevo para el Atlético

Antoine Griezmann anotó el gol de la victoria después de salir del banquillo para ayudar al Atlético, cuarto clasificado, a vencer 2-1 al Valencia y mantener la distancia con el líder.

Griezmann reemplazó a Julián Álvarez con media hora por jugar y el Atlético arriba en el marcador después de que Koke Resurrección anotara tras un rebote a los 17 minutos.

Lucas Beltrán igualó para los visitantes al 63 con un disparo desde fuera del área, ya que el delantero argentino esquivó a un defensor y disparó un tiro largo justo dentro del poste.

Griezmann restauró la ventaja al 74 en el Estadio Metropolitano controlando de forma exquisita y bajando un balón largo con la punta de su bota, antes de disparar el gol de la victoria.

El francés de 34 años ha asumido un papel más limitado con el Atlético esta temporada, pero sigue demostrando ser decisivo. El exastro de Francia anotó dos goles como suplente en una victoria por 3-1 sobre el Levante el mes pasado y también anotó después de entrar en la segunda mitad contra el Sevilla y el Real Madrid.

Su gol de la victoria contra el Valencia aumentó su récord de goles con el Atlético a 204 en su carrera.

La derrota para el Valencia aumentará la presión sobre el entrenador Carlos Corberán con el equipo en el puesto 17, justo al borde de la zona de descenso.

Espanyol sigue sorprendiendo

El cabezazo de Leandro Cabrera ayudó al Espanyol a superar 1-0 al Getafe de vista y confirmar su cuarta victoria consecutiva en la liga.

El Espanyol ha sido la sorpresa esta campaña antes del descanso invernal. El equipo de Barcelona es quinto después de 16 jornadas después de que evitó el descenso en los últimos días de la pasada campaña.

También, el Mallorca superó 3-1 al Elche. El equipo estaba igualado hasta que el portero del Elche Iñaki Peña le regaló el balón a Omar Mascarell, quien con una volea superó a Peña en el medio campo para darles la ventaja al 82.