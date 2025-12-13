Reportan tiroteo activo en campus de Universidad Brown durante exámenes finales

ARCHIVO – El logotipo de la Universidad Brown en el campus de la escuela en Providence, Rhode Island, el miércoles 25 de abril de 2018. (AP Foto/Steven Senne, Archivo)

PROVIDENCE, Rhode Island.- La policía respondió a una situación de tirador activo el sábado en el campus de la Universidad Brown en Providence, según el sistema de alertas de la escuela.

Las autoridades dijeron inicialmente que se había detenido a un sospechoso, antes de informar que no era así y que la policía aún buscaba a uno o más sospechoso.

El tiroteo se reportó cerca del edificio Barus & Holley, una estructura de siete pisos que alberga la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física, según el sitio web de la escuela. Incluye 117 laboratorios, 150 oficinas, 15 aulas y 29 laboratorios.

Las autoridades aún recopilaban información de la escena activa, dijo Kristy DosReis, jefa de información pública de la ciudad.

La escuela, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, es una institución privada sin fines de lucro con aproximadamente 7.300 estudiantes de pregrado y poco más de 3.000 de posgrado, según su sitio web.

El sábado fue el segundo día de exámenes finales para el semestre de otoño.