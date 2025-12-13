El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.50
EN VIVO

Reportan tiroteo activo en campus de Universidad Brown durante exámenes finales

Policía busca sospechosos tras alerta en edificio académico mientras autoridades recaban información de la escena

ARCHIVO – El logotipo de la Universidad Brown en el campus de la escuela en Providence, Rhode Island, el miércoles 25 de abril de 2018. (AP Foto/Steven Senne, Archivo)
AP

PROVIDENCE, Rhode Island.- La policía respondió a una situación de tirador activo el sábado en el campus de la Universidad Brown en Providence, según el sistema de alertas de la escuela.

Las autoridades dijeron inicialmente que se había detenido a un sospechoso, antes de informar que no era así y que la policía aún buscaba a uno o más sospechoso.

El tiroteo se reportó cerca del edificio Barus & Holley, una estructura de siete pisos que alberga la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física, según el sitio web de la escuela. Incluye 117 laboratorios, 150 oficinas, 15 aulas y 29 laboratorios.

Las autoridades aún recopilaban información de la escena activa, dijo Kristy DosReis, jefa de información pública de la ciudad.

La escuela, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, es una institución privada sin fines de lucro con aproximadamente 7.300 estudiantes de pregrado y poco más de 3.000 de posgrado, según su sitio web.

El sábado fue el segundo día de exámenes finales para el semestre de otoño.

Raphinha anota dos en la victoria del Barcelona 2-0 ante Osasuna
Más allá de la devoción, la Virgen de Guadalupe es un símbolo de identidad nacional en México

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.