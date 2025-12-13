¿Cómo un lobo incomprendido de un anuncio francés conmovió al mundo?

En la imagen, tomada de un video y publicada por la agencia Romance, se presenta una escena de la película de dos minutos y medio titulada “El no amado”, creada para la empresa francesa de supermercados Intermarche, en la que se cuenta la historia de un lobo solitario que decide cambiar. (Romance/Illogic Studios (Wizz)/Nadège Loiseau/Wibke Rauers vía AP)

PARÍS.- Un humilde anuncio navideño de un supermercado francés está logrando algo que la mayoría de las marcas globales solo pueden soñar: conectar profundamente con millones de personas en todo el mundo, sin un solo fotograma de IA generativa.

El cortometraje de dos minutos y medio, “El no amado” (Le mal aimé), creado para Intermarché, cuenta una historia simple pero poderosa: un lobo solitario, temido y evitado por otros animales del bosque, decide cambiar.

En lugar de cazar, aprende a cocinar verduras y lleva un plato casero a una fiesta de Navidad, obteniendo gradualmente amistad y aceptación.

La narrativa se desarrolla en un mundo cálido, pintoresco y animado, enmarcado por las escenas de acción en vivo de un niño que escucha el cuento en Navidad.

Lo que podría sonar como una suave fábula infantil ha capturado corazones mucho más allá de Francia.

Tras pocos días de su debut, acumuló cientos de millones de vistas en todo el mundo, inspirando arte de fans, elogios internacionales y emotivas publicaciones de espectadores que dicen que el viaje del lobo refleja sus propias luchas con el sentido de pertenencia.

“Es un arco transformador, una historia de alguien que intenta cambiar para ser mejor”, declaró a The Associated Press Julien Bon, director creativo de Romance, la agencia detrás del anuncio. “Y eso nos habla a todos”.

Victor Chevalier, redactor senior de Romance, comentó que la respuesta se basó en una emoción real. En una era donde los anuncios digitales dependen cada vez más de atajos de IA, dijo que el público ha respondido a la humanidad artesanal detrás del filme. “La IA no puede crear historias”, afirmó Chevalier. “Nosotros creamos historias”.

Afirmó que el éxito de “El no amado” radicaba en el ritmo de su creación. “Lo que hace que nuestro comercial sea exitoso es que le dedicamos tiempo”, expresó.

De hecho, el comercial fue elaborado durante meses por un equipo de artistas y animadores que moldearon meticulosamente cada gesto, expresión y detalle.

Ese arte tradicional es parte de lo que la gente ha llegado a celebrar en línea, especialmente mientras las megamarcas lanzan anuncios navideños brillantes generados por IA que han sido criticados por parecer vacíos o sin alma.

El núcleo emocional de la historia se amplifica con la clásica canción pop francesa “Le mal aimé” de Claude François. Es un toque nostálgico que también ha hecho que las reproducciones de la canción aumenten a medida que el público la redescubre.

La razón de ser de Intermarché es, por supuesto, vender comestibles. Pero los creadores del anuncio dicen que el objetivo era mayor: recordar a las personas lo que nos une cuando el mundo se siente fracturado. El paso del lobo de ser un extraño a convertirse en un invitado bienvenido, dijo Bon, refleja un anhelo colectivo de empatía en una era de divisiones impulsadas por algoritmos.

La trayectoria viral del comercial no muestra signos de desaceleración.

En las redes sociales desde Europa hasta Estados Unidos, los espectadores comparten versiones con subtítulos, publican reacciones y, en algunos casos, afirman que desearían que “El no amado” fuera un largometraje en lugar de un anuncio de dos minutos.

Se trata de un tipo de impacto inusual para un anuncio de supermercado en 2025, lo que sugiere la existencia de un apetito no solo por el espectáculo, sino por historias que aún se sienten hechas por humanos.

“No se trata realmente de comida”, dijo Maïté Orcasberro, directora general adjunta de Romance. “Se trata de ser comprendido”.