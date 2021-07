Quiero ser candidato a Gobernador: Ramiro Ramos

'Creo que no ha habido un candidato a gobernador de Tamaulipas, no por falta de talento o de capacidad de neolaredenses, sino por la distancia', considera Ramiro Ramos. [Reynaldo García / Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- “Yo no ando buscando trabajo. Yo tengo la claridad de la problemática de Tamaulipas, yo quiero poner mi capacidad y experiencia para resolver los problemas del estado. Pero si no hay esa posibilidad, yo sigo mi camino y trabajando como hasta el momento”, así se expresó el reconocido priista Ramiro Ramos Salinas, al hablar de su intención de buscar la candidatura por el Partido Revolucionario Institucional, rumbo a la gubernatura de Tamaulipas, el próximo año.

El priista, en entrevista para Líder Informativo, ha dejado saber sus intenciones para buscar la nominación, intención que desde hace tiempo ha expresado, ya que dice estar preparado para aportar todo su conocimiento y ganas de sacar adelante al estado.

Ramiro Ramos fue entrevistado en el estudio de Líder Tv, por el periodista Raúl Hernández Moreno, donde resaltó el interés del político del PRI, por participar en la próxima contienda electoral por la gubernatura.

“Creo que no ha habido un candidato a gobernador de Tamaulipas, no por falta de talento o de capacidad de neolaredenses, sino por la distancia.

Es muy difícil tener una presencia territorial en los 43 municipios, siendo y viviendo aquí en Nuevo Laredo. En mi caso tengo más de 30 años recorriendo Tamaulipas, como estudiante, como líder estudiantil, como maestro universitario, como empresario, como presidente del partido, presidente del Congreso, y tengo amigos, relaciones y claridad de todos los municipios de Tamaulipas. Eso me da una ventaja

competitiva para poder aspirar a la gubernatura”, comentó Ramiro Ramos.

Durante la entrevista, Ramos Salinas, precisó que su intención de trabajar por los tamaulipecos siempre ha sido precisamente para sacar adelante a Tamaulipas, y que incluso no está cerrado en caso de que el partido decida contender en coalición, resaltando que desde su postura personal, él preferiría ir sólo, ya que dijo cuenta con todo lo necesario para llegar a ser gobernador.

Así mismo resaltó su confianza en el tricolor, ya que apuesta a los triunfos que ha tenido anteriormente su partido, abundando en que con el paso de los años, las preferencias electorales tienden a cambiar, siendo esta situación la que le dice le beneficia para poder llegar a ser gobernador de Tamaulipas.

“En una reunión que tuvimos con el dirigente estatal, lo dije claramente y lo platicamos… él anda haciendo una consulta entre los compañeros del PRI, si quieren o no, una coalición. Entonces lo que yo digo es que se respetaría lo que diga la mayoría, el Consejo Político Nacional, el estatal, y si así lo deciden e ir en coalición, así iré, pero por mí yo quiero ser el candidato solo, ir sólo

con el PRI, y sé que con eso podría ganar la gubernatura, pero tampoco me ciego a que las alianzas funcionan”, mencionó.

Tomando en cuenta la fuerza y unión al interior del PRI, Ramiro Ramos, considera factible y propio que se unan todos los interesados en la candidatura por su partido a la gubernatura, haciendo presencia todos juntos, así como preguntar a todos los miembros del partido, escuchar a la sociedad civil, ver encuestas, y que de ahí se defina quién es el mejor, para representar al tricolor como candidato.

“Para quienes puedan decir algo de que no he tenido una candidatura de manera directa, pero algo muy cierto: Ernesto Zedillo fue presidente de la República, sin haber sido presidente de su salón de clase. Sin embargo he sido líder estudiantil, votaron por mí en una elección, fui presidente del Congreso, y en la boleta para ser presidente del Congreso, en todas las boletas de Tamaulipas salía mi nombre, y así podría presumir otras cosas. Yo he sido presidente seccional tres años, representante de casilla, representante de partido, secretario de organización, presidente del PRI municipal, presidente del PRI estatal, tres veces secretario del PRI nacional; estuve con seis presidentes nacionales, y difícilmente mi historia priísta alguien me la puede ganar, yo he sido más político de partido que de gobierno. Y de eso me siento super orgulloso”.

Consciente Ramiro Ramos, de que hay que convencer a los tamaulipecos, en caso de llegar a la candidatura, dijo: “Yo tengo claridad en la problemática del estado. Por ejemplo, tenemos 9 años de promedio educativo, con 9 años no podemos competir y sacarnos de la pobreza y que la gente se supere.

“Soy de la idea que la educación te da vida, y como yo toda la vida he dado clases tengo claro cómo hacerlo. En el tema de lo que tiene que ver con el empleo, que yo sostengo que la única forma que alguien salga de la pobreza, tenga dignidad humana y dependencia económica es con empleo, y definitivamente no se puede hacer una política pública donde se otorguen recursos directos a la gente, y qué bueno que se den, pero no solucionan que una persona progrese. Entonces el tema de la generación de empleo tiene que ver con la capacitación, las competencias laborales y sin duda realizar una estrategia, teniendo bien definido lo que se tendría que hacer para las mejoras de nuestro estado”, asentó.

Ramos Salinas, por último, señaló que se pueden hacer muchas cosas cuando se tiene claridad, capacidad de priorizar. “Y en ese sentido me queda claro lo que tengo qué hacer”.