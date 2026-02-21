Queda motociclista herido tras choque en la Carretera Aeropuerto

La maniobra realizada por el automovilista provocó la colisión y proyectó al motociclista contra el pavimento. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

La maniobra realizada por el automovilista provocó la colisión y proyectó al motociclista contra el pavimento. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un motociclista resultó lesionado y fue trasladado a un hospital luego de verse involucrado en un choque con un automóvil particular registrado la tarde del viernes sobre la Carretera Aeropuerto, a la altura de las instalaciones aeroportuarias.

De acuerdo con los primeros reportes, Francisco Javier, de 37 años, circulaba de norte a sur a bordo de una motocicleta Italika cuando fue impactado por un Volkswagen Passat modelo 2009, conducido por Cornelio, de 48 años, quien se desplazaba de oriente a poniente. La maniobra realizada por el automovilista provocó la colisión y proyectó al motociclista contra el pavimento.

Testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al observar al lesionado tendido sobre la carpeta asfáltica. Minutos después arribó personal de Protección Civil y Bomberos, que brindó atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente lo trasladó a un nosocomio del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y ordenar el retiro de las unidades involucradas, a fin de restablecer la circulación en la zona. Conforme a las primeras diligencias, se señaló como probable responsable al conductor del automóvil por invadir la vía de preferencia.