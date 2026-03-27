Queda menor lesionada en choque múltiple

NUEVO LAREDO, TAM .- Una menor de edad resultó lesionada y tres vehículos presentaron daños materiales de consideración tras registrarse un choque múltiple en el crucero de las avenidas Tecnológico y 15 de Septiembre.

De acuerdo con el reporte de autoridades viales, el accidente se registró a un costado del City Club y del campo de futbol “Atlas”, donde participaron tres unidades.

El presunto responsable fue identificado como Atreyo, de 18 años, quien conducía una camioneta Ford Edge modelo 2013 y circulaba de norte a sur sobre la avenida Tecnológico. Al llegar al cruce con 15 de Septiembre, el joven no respetó la señal del semáforo en rojo e ingresó a la intersección.

En ese momento, su vehículo fue impactado por un automóvil Dodge Charger modelo 2010, manejado por Ofelia, de 51 años, quien se desplazaba de poniente a oriente con luz verde.

Debido a la fuerza del impacto, la camioneta Ford Edge fue proyectada contra una camioneta Dodge Dakota modelo 2008, cuyo conductor, José Luis, de 68 años, se encontraba detenido en espera del cambio de señal del semáforo.

Tras el percance, paramédicos atendieron a Sarai, de 16 años, quien viajaba como pasajera en el Dodge Charger y resultó con lesiones, por lo que fue trasladada a la Clínica San Gerardo para su valoración médica.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente, determinando que la causa principal del accidente fue no respetar la luz roja del semáforo por parte del conductor de la camioneta Ford Edge.