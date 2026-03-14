Queda lesionado tras chocar en la colonia Jardín

El conductor no respetó la señal de alto e impactó a un automóvil Chevrolet Aveo modelo 2025

Tras el impacto, ambos vehículos fueron movidos hacia la orilla de la vialidad para evitar afectaciones mayores al tránsito en el sector. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

Tras el impacto, ambos vehículos fueron movidos hacia la orilla de la vialidad para evitar afectaciones mayores al tránsito en el sector. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un accidente vehicular registrado en el crucero de las calles Donato Guerra y Veracruz, en la colonia Jardín de Nuevo Laredo, dejó como saldo daños materiales y al conductor responsable lesionado, luego de que presuntamente omitiera una señal de alto.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió cuando un hombre que no fue identificado conducía un automóvil Hyundai Accent modelo 2016, color azul marino, con placas del estado de Texas, circulando de norte a sur por la calle Donato Guerra.

Al llegar a la intersección con la calle Veracruz, el conductor no respetó la señal de alto e impactó a un automóvil Chevrolet Aveo modelo 2025, color blanco, con placas nacionales, que era manejado por una mujer que tampoco proporcionó su identidad y que circulaba de poniente a oriente con derecho de paso.

Tras el impacto, ambos vehículos fueron movidos hacia la orilla de la vialidad para evitar afectaciones mayores al tránsito en el sector.

El conductor del Hyundai resultó lesionado y fue trasladado por familiares a un hospital de la localidad para recibir atención médica.

Posteriormente, ajustadores de la empresa de seguros Quálitas acudieron al lugar del percance para tomar conocimiento de los hechos y buscar un acuerdo entre las partes involucradas para la reparación de los daños materiales ocasionados.