Que tus propósitos queden por escrito

CIUDAD DE MÉXICO.- Este año no ha sido fácil y el panorama para el 2022 se colorea con gran incertidumbre debido a la pandemia del Covid-19, que aún sigue presente en todo el mundo.

Pese a tantas afectaciones, el cambio de año puede ser un gran momento para rescatar los aprendizajes vividos en este periodo, reflexionar sobre aquellos ajustes que cada quien desea hacer en su vida para el futuro y establecer nuevos propósitos.

Y la escritura es una gran herramienta para emprender este viaje.

«Es un camino muy bueno para hacer este balance y para hacer esta reflexión acerca de lo que vivimos. No haberlo vivido y ya, sino hacer esta conexión y tratar de escribirlo, llevarlo al papel», expresa Esperanza Buenrostro, coordinadora de Cálamo Centro Literario.

«La escritura te puede permitir hacer una reflexión en ese sentido del año que pasó, de este tiempo tan difícil de pandemia y por otro lado, redimensionar y esclarecer cómo quieres seguir el próximo año, pase lo que pase».

Y es que escribir tiene múltiples beneficios.

Además de ser una forma de catarsis, funciona como un espejo que permite a quien escribe conocerse mejor, y ayuda a aclarar la mente y poner orden a las ideas.

«La escritura permite que nuestro cerebro se organice», indica Ángeles Favela, directora de Literálika, casa editora y centro de escritura.

«Escribirlo es como pausar esa carrera de pensamientos y de emociones, y nos permite estar un poco más aterrizados en la claridad de las ideas».

La invitación en este cierre de año y comienzo de uno nuevo es escribir sobre todo lo vivido y ponerse metas. No se trata de ser o querer convertirse en un escritor, sólo dejarse llevar por las palabras.

«Pensar en todos aquellos hábitos o cosas que no nos hicieron sentir bien y cuáles nos hicieron sentir bien y quisiéramos continuar para el siguiente año», aconseja la psicóloga Isabel Centeno, quien se ha especializado en escritura terapéutica.

«Hacernos conscientes de lo que pasó el año anterior, lo que aprendimos, quiénes nos apoyaron para nuestros objetivos, cómo nos comunicamos, todo lo positivo que te ocurrió».

Aunque lo ideal sería escribir a mano, pues tiene grandes beneficios, lo importante es poner en práctica la escritura como sea posible. Ya sea en una libreta, un celular o una computadora.

ESCRIBE TUS METAS

Una vez plasmadas las experiencias vividas y los aprendizajes de este 2021, se puede avanzar al siguiente paso: cómo se desea vivir el año entrante.

El inicio de un nuevo año suele estar acompañado de propósitos a cumplir. Algunos de los comunes son hacer ejercicio, dejar de fumar, bajar de peso, ahorrar y viajar más.

«A través de la escritura puedes establecer esas metas y esos objetivos para poder medirlos», dice Favela, directora de Literálika.

Uno de los principales problemas con los propósitos de Año Nuevo, considera la psicóloga Centeno, es que las personas suelen ponerse grandes expectativas que después son más difíciles de alcanzar.

Escribir las metas ayuda a reflexionar y regular sobre estas exigencias.

«Nos ayuda porque lo primero que va a salir es una expectativa grandota», dice la especialista, fundadora de Travesías de tinta, colectivo que busca la salud mental a través de la creatividad y la escritura.

«La escribes y luego preguntas cuál es la mínima expresión de esta expectativa», recomienda.

Si una persona está buscando hacer ejercicio, ejemplifica, probablemente podría proponerse ir al gimnasio todos los días. La sugerencia sería reducir esa expectativa lo menos posible y quizá plantearse caminar alrededor de la cuadra durante 10 minutos.

Otra actividad que puede ayudar, destaca, es escribir al lado de las metas cuáles son los sacrificios que se está dispuesto a hacer para lograrlas.

«Atrás de cada nueva cosa que queremos hacer hay, siempre un sacrificio», apunta. «A lo mejor vamos a tener que levantarnos más temprano».

«Si no visualizamos el sacrificio que nos va a implicar una nueva meta, el pronóstico de lograrlo es muy malo».

Y más allá de pensar en los tradicionales propósitos de Año Nuevo, invita a descubrir los verdaderos objetivos personales. Su consejo es explorar a través de las letras aquellas cosas que dan vergüenza, culpa y miedo.

También sugiere escribir frases que puedan motivar a lo largo de todo el año.

TOMA EL LÁPIZ

Estos son ejercicios que pueden ayudar a reflexionar sobre lo vivido en el año.

– El recuento

Escribir sobre las cosas que has querido hacer, pero aún no has podido. También de lo que has estado esperando, como viajes, proyectos, negocios o conversaciones. Te ayudará a orientarte y definir los objetivos para el próximo año.

– Los nunca y los siempre

Consiste en escribir todas las cosas que nunca y siempre has hecho, dicho, contado, querido. La lista es interminable. Brinda gran conocimiento personal y permite ahondar en las carencias de cada persona o las ideas establecidas de una manera inamovible y que no traen un beneficio.



¿NO SABES CÓMO EMPEZAR?

Toma en cuenta estos consejos:

1. Propóntelo.

Sólo comienza a escribir. Dedica 10 a 15 minutos diarios, a la hora que prefieras.

2. Espacio compasivo.

No seas tu peor enemigo. No te juzgues por la forma, estilo ni errores ortográficos.

3. Que fluya.

Ten claro que escribes para expresarte, sin preocuparte. Sólo deja que fluyan tus ideas.