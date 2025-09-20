Pulisic brilla con doblete en triunfo del AC Milan sobre Udinese

El estadounidense sumó dos goles y una asistencia, guiando la tercera victoria rossonera que lo mantiene cerca de Juventus y Napoli en Serie A

Christian Pulisic del AC Milan celebra tras anotar en el encuentro de la Serie A ante el Udinese el sábado 20 de septiembre del 2025. (Andrea Bressanutti/LaPresse via AP)

ROMA.- Christian Pulisic está en excelente forma a nueve meses de próximo Mundial.

El delantero de Estados Unidos anotó dos veces y participó en otro gol en la victoria el sábado 3-0 del AC Milan en la Serie A ante el Udinese, que llegó al partido invicto.

Fue justo el tipo de actuación que los aficionados estadounidenses esperan ver en el Mundial 2026 que Estados Unidos co-organiza con Canadá y México. Pulisic y el entrenador estadounidense Mauricio Pochettino indicaron recientemente que habían superado cierta controversia después de que el futbolista se saltó la Copa Oro de la CONCACAF.

Desde que se unió al Milan en 2023, Pulisic suma 36 goles y 21 asistencias en 105 partidos, lo que significa que ha producido un gol en más de la mitad de sus encuentros.

“Ganar trofeos y partidos es más importante para mí”, dijo Pulisic. “Los goles y las asistencias siempre están ahí”.

Pulisic anotó primero al rematar un rebote poco antes del descanso.

Luego, su alta presión permitió a Youssouf Fofana anotar sin oposición después de menos de tres minutos en el complemento.

Pulisic hizo el 3-0 tras recibir un pase bien disfrazado de Adrien Rabiot y disparar entre las piernas de un defensor.

La tercera victoria del Milan en cuatro partidos colocó a los Rossoneri al nivel del campeón defensor Napoli, un punto detrás del líder Juventus, que perdió su inicio perfecto en un empate 1-1 contra el Hellas Verona.

El Napoli recibirá al recién ascendido Pisa el lunes.

El inicio perfecto de la Juventus en la Serie A terminó en un empate el sábado 1-1 contra el Hellas Verona.

Francisco Conceicao adelantó a la Juventus a los 19 minutos después de driblar alrededor de los defensores y luego disparar desde el borde del área.

Pero una mano de Joao Mario llevó a un penal para el Verona que fue convertido por Gift Orban antes del descanso.

El Verona pensó que había anotado el gol de la victoria con un disparo de Suat Serdar a los 67 minutos tras un tiro de esquina, pero fue anulado por fuera de encuentro tras revisar el VAR.

Horas antes, el Bologna remontó un gol en contra para vencer 2-1 al visitante Genoa con un penal de Riccardo Orsolini nueve minutos en el tiempo de descuento.