Beneficia a más de 61 mil ciudadanos recarpeteo en cuatro colonias de Nuevo Laredo

Los sectores favorecidos son: Juárez, Jardín, Guerrero y Madero, que representan una inversión superior a 12.7 millones de pesos

"Nuestro compromiso es seguir construyendo una ciudad digna y con mejores servicios para todos”, destacó la alcaldesa. [Agencias]

"Nuestro compromiso es seguir construyendo una ciudad digna y con mejores servicios para todos”, destacó la alcaldesa. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo avanza en la transformación de la infraestructura vial y en la construcción de calles seguras y funcionales, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó tres importantes obras de recarpeteo asfáltico en las colonias Juárez, Jardín, Guerrero y Madero, que representan una inversión superior a 12.7 millones de pesos y benefician de manera directa e indirecta a más de 61 mil neolaredenses.

“Con cada obra entregada avanzamos en la modernización de nuestras colonias; este esfuerzo es posible gracias a la confianza de los neolaredenses y a la correcta aplicación de los recursos públicos. Nuestro compromiso es seguir construyendo una ciudad digna y con mejores servicios para todos”, destacó la alcaldesa.

En las colonias Juárez y Jardín se llevó a cabo el recarpeteo asfáltico de la calle José María Morelos y Pavón, en el tramo comprendido entre Venustiano Carranza y Chihuahua.

La obra tuvo una inversión de 3.5 millones de pesos, con una superficie rehabilitada de más de 5 mil metros cuadrados, en beneficio de 15 mil 750 ciudadanos.

Este proyecto se suma al paquete de 21 obras ejecutadas en estas colonias durante la administración 2021-2024, que representan una inversión acumulada de 57.9 millones de pesos.

En la colonia Guerrero, la presidenta municipal entregó el recarpeteo de la calle Chihuahua, entre Aquiles Serdán y Degollado, así como de la calle Degollado, entre Chihuahua y Coahuila.

Con una inversión cercana a los 1.9 millones de pesos, se rehabilitaron 3 mil 684 metros cuadrados, lo que genera un impacto positivo para 38 mil 250 habitantes.

Esta colonia ha sido una de las más beneficiadas en la actual administración, con un total de 42 obras públicas realizadas que superan los 141 millones de pesos en inversión.

Finalmente, en la colonia Madero se entregó el recarpeteo de la calle Campeche en dos tramos, desde Aquiles Serdán hasta Leona Vicario. La obra representó una inversión total de 7.2 millones de pesos y la rehabilitación de más de 10 mil 500 metros cuadrados, lo que benefició directamente a 7 mil 600 habitantes.

Dicha colonia suma 13 obras públicas en la actual gestión, con una inversión global de 59.3 millones de pesos.

“Nuevo Laredo está avanzando con pasos firmes, porque estamos trabajando con responsabilidad y visión de futuro. Seguiremos entregando resultados a la gente, porque juntos hacemos posible la transformación de nuestra ciudad”, subrayó Canturosas Villarreal.

La presidenta municipal reiteró que la inversión en obra pública es una prioridad de su gobierno, ya que contribuye al desarrollo urbano ordenado y al bienestar de las familias.