Bruno Fernandes gana el premio al jugador de la temporada de la Liga Premier

Después de ayudar a su equipo a asegurar la clasificación a la Liga de Campeones

Bruno Fernandes, del Manchester United, celebra su victoria en el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Manchester United y el Nottingham Forest en Mánchester, Inglaterra, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Dave Thompson)

Bruno Fernandes, del Manchester United, celebra su victoria en el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Manchester United y el Nottingham Forest en Mánchester, Inglaterra, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Dave Thompson)

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, fue nombrado jugador de la temporada de la Liga Premier el sábado después de ayudar a su equipo a asegurar la clasificación a la Liga de Campeones e igualar un récord de asistencias.

Fernandes registró el fin de semana pasado su 20ª asistencia de la temporada de la Liga Premier, con la que igualó el récord, y puede romperlo cuando el United visite al Brighton el domingo en el cierre de la campaña.

El mediocampista portugués está empatado con la figura del Arsenal Thierry Henry (2002-03) y el exastro del Manchester City Kevin De Bruyne (2019-20) con la mayor cantidad de asistencias en una sola temporada de la Premier League.

A principios de este mes, los periodistas especializados en fútbol en Inglaterra eligieron a Fernandes como futbolista del año.