El Dólar
Compra:
$16.50
Venta:
$17.60
EN VIVO

Bruno Fernandes gana el premio al jugador de la temporada de la Liga Premier

Después de ayudar a su equipo a asegurar la clasificación a la Liga de Campeones

Bruno Fernandes, del Manchester United, celebra su victoria en el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Manchester United y el Nottingham Forest en Mánchester, Inglaterra, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Dave Thompson)
AP

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, fue nombrado jugador de la temporada de la Liga Premier el sábado después de ayudar a su equipo a asegurar la clasificación a la Liga de Campeones e igualar un récord de asistencias.

Fernandes registró el fin de semana pasado su 20ª asistencia de la temporada de la Liga Premier, con la que igualó el récord, y puede romperlo cuando el United visite al Brighton el domingo en el cierre de la campaña.

El mediocampista portugués está empatado con la figura del Arsenal Thierry Henry (2002-03) y el exastro del Manchester City Kevin De Bruyne (2019-20) con la mayor cantidad de asistencias en una sola temporada de la Premier League.

A principios de este mes, los periodistas especializados en fútbol en Inglaterra eligieron a Fernandes como futbolista del año.

“Star Wars: The Mandalorian and Grogu” es un debut torpe en cine
Irán y EU cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.