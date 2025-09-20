Bruno Fernandes marca centenario y da triunfo al Manchester United sobre Chelsea

El portugués alcanzó 100 goles en la Premier, mientras Casemiro anotó y ambos equipos terminaron con diez jugadores en Old Trafford

Casemiro, a la izquierda, del Manchester United, celebra con Bruno Fernandes después de anotar su segundo gol durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Manchester United y el Chelsea en el estadio Old Trafford en Mánchester, Inglaterra, el sábado 20 de septiembre de 2025. (Nick Potts/PA via AP)

MANCHESTER, Inglaterra.- El portugués Bruno Fernandes anotó llegó el sábado a 100 goles para el Manchester United en una caótica victoria 2-1 contra el Chelsea y ayudó a aliviar la presión sobre el entrenador portugués Ruben Amorim.

El portugués Fernandes y el brasileño Casemiro anotaron en una salvaje primera mitad en el Old Trafford donde ambos equipos se quedaron con 10 hombres y el Chelsea perdió por lesión a su jugador estrella, el inglés Cole Palmer.

Fernandes alcanzó el centenar de goles en su aparición número 200 en la Liga Premier, pero la mayor celebración llegó después del pitido final, ya que el United ganó por segunda vez en esta temporada.

“Cada victoria, especialmente en este momento, es importante contra un gran oponente”, dijo el portugués Amorim a la BBC. “Nuestra afición es fácil de complacer. Si lo das todo, estarán allí. Eso es algo que nuestros jugadores necesitan entender. Para tener a la afición con nosotros, solo necesitamos correr y luchar”.

Previamente, el campeón defensor Liverpool mantuvo su inicio perfecto con una victoria por 2-1 contra el Everton en Anfield en el derbi de Merseyside.

Alivio para el United

El portugués Amorim tomará las victorias como pueda después de unos diez meses difíciles al mando.

Después de estar a cargo durante la peor campaña en la Liga Premier de la historia del 20 veces campeón inglés la temporada pasada, ha tenido más dificultades en esta, lo que plantea preguntas sobre su capacidad para revivir al United.

Así que cuando a Sánchez se le mostró una tarjeta roja por derribar al camerunés Bryan Mbeumo justo afuera del área, parecía la oportunidad perfecta para que el United volviera a la senda del triunfo después de la derrota 3-0 de la semana pasada en el derbi ante el Manchester City.

Y el United aprovechó la oportunidad y Fernandes anotó desde corta distancia a los 14 minutos y el brasileño Casemiro cabeceó a la red antes de irse al descanso.

En la primera mitad el Chelsea hizo tres cambios y el árbitro Peter Bankes añadió casi 10 minutos. Durante ese período, el brasileño Casemiro recibió una segunda tarjeta amarilla por una falta sobre el brasileño Andrey Santos.

El United continuó creando mejores oportunidades, pero hubo un final tenso cuando el inglés Trevoh Chalobah anotó de cabeza para el Chelsea a los 80 antes de que la afición local estallara de alivio al pitido final.

“Merecemos esto, pero complicamos nuestras vidas”, dijo el portugués Amorim.

La victoria llevó al United al décimo puesto, un punto detrás del Chelsea, que se esperaba que peleara por el título esta temporada.

“Tenemos que olvidar la buena sensación de ganar el juego y volver a la urgencia de sentir que necesitamos ganar el próximo partido”, dijo el portugués Amorim.

Liverpool perfecto

Ryan Gravenberch anotó y asistió para ayudar a mejorar el récord del Liverpool a 5-0. Por primera vez en esta temporada, no se necesitó un gol tardío para asegurar la victoria.

Gravenberch adelantó a Liverpool después de 10 minutos cuando Mohamed Salah lanzó un pase de un bote en su camino. El mediocampista defensivo extendió su pierna derecha y de media volea levantó el balón sobre el brazo extendido del portero Jordan Pickford.

Gravenberch posteriormente pasó el balón de forma perfecta a los 29 minutos antes de que Hugo Ekitike colocara el balón entre las piernas de Pickford y hacia el poste lejano .

Idrissa Gueye anotó con un disparo de larga distancia después de que Iliman Ndiaye devolviera el centro de Jack Grealish. A punto de cumplir 36 años el próximo viernes, Gueye se convirtió en el segundo jugador más viejo del Everton en anotar en un derbi de Merseyside, detrás de Sam Chedgzoy, de 37 años, en 1926, según Opta.

El Liverpool ha ganado cinco partidos consecutivos en casa contra el Everton por primera vez desde 1937.

Presión en aumento

En otro mal día para el entrenador del West Ham, Graham Potter, su equipo perdió por cuarta vez en cinco partidos, cayendo en casa 2-1 ante el Crystal Palace.

Potter, exentrenador del Chelsea, tiene seis triunfos en 25 encuentros desde que fue contratado en enero y ha perdido 14 de ellos.

Objeto de cánticos insultantes de la multitud en el London Stadium, Potter dijo: “No lo escuché. Entiendo la frustración, pero no hay nada que pueda decir”.

Duró solo siete meses en el Chelsea y ya ha habido especulaciones en los medios británicos sobre posibles reemplazos, incluidos el exentrenador del Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo, y el ícono del West Ham, Slaven Bilic.

Cuando se le preguntó si pensaba que tenía el respaldo de la jerarquía del club, Potter dijo: “no tengo razones para pensar que no. Pero también entiendo el entorno y los resultados”.

Tyrick Mitchell anotó el gol de la victoria para el Palace en el minuto 68 después de que el gol inicial de Jean-Philippe Mateta fuera anulado por Jarrod Bowen.

West Ham estaba en el puesto 18 en la clasificación con tres puntos.

Wolves sigue último

Es aún peor para Wolverhampton después de perder en casa 3-1 ante Leeds.

El equipo de Vitor Pereira estaba en el último lugar y todavía buscando sus primeros puntos después de cinco partidos.

Pereira firmó un nuevo contrato con el club esta semana, pero parece que le espera una temporada difícil.

La derrota llegó a pesar de que Ladislav Krejci adelantó a Wolves en los primeros ocho minutos. Dominic Calvert-Lewin anotó su primer gol para Leeds desde su traslado desde el Everton en el verano.

Anton Stach y Noah Okafor también anotaron para el equipo recién ascendido.

Remontada de los Spurs

Perdiendo 2-0 en Brighton, Tottenham remontó para rescatar un empate 2-2.

Los goles de Yankuba Minteh y Yasin Ayari parecían poner a Brighton en camino para solo su segunda victoria de la temporada . Pero Richarlison redujo la desventaja antes del descanso y un autogol de Jan Paul van Hecke al 82 aseguró un punto para los Spurs.

Es la segunda vez esta temporada que Brighton desperdicia una ventaja al final, habiendo concedido un empate en el tiempo de descuento en el empate 1-1 con Fulham en el día de apertura.

Ange Postecoglou consiguió su primer punto como entrenador del Nottingham Forest en un empate 1-1 en Burnley.