PSG anota siete y Barcelona marca seis en noche goleadora en la Liga de Campeones

El Barça venció 6-1 al Olympiakos con triplete de Fermín López, mientras el PSG arrolló 7-2 al Bayer Leverkusen

Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain celebra tras anotar el sexto gol en el encuentro ante el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones el martes 21 de octubre del 2025. (AP Foto/Martin Meissner)

MANCHESTER, Inglaterra.- El Paris Saint-Germain anotó siete, el Barcelona marcó seis y Erling Haaland llegó a 24 goles en la temporada el martes en una noche llena de acción en la Liga de Campeones.

La victoria 6-1 del Barcelona contra el Olympiakos le permitió recuperarse de una derrota ante el PSG a principios de mes.

El PSV Eindhoven aplastó al campeón italiano Napoli 6-2, mientras que el Arsenal y el Inter de Milán lograron grandes victorias para mantener sus inicios perfectos en Europa.

Pero es el campeón defensor PSG quien lidera la tabla de posiciones después de una salvaje victoria 7-2 contra el Bayer Leverkusen en un partido que vio a ambos equipos reducidos a 10 hombres.

Mientras que el Arsenal, líder de la Liga Premier, goleó 4-0 al Atlético de Madrid, con un doblete de Viktor Gyokeres. Por su parte, el Inter, finalista de la temporada pasada, venció al Union Saint-Gilloise por el mismo marcador.

El gol de Haaland ayudó al Manchester City a ganar 2-0 al Villarreal.

Fermín López firmó un triplete y Marcus Rashford añadió un doblete para que el Barcelona arrasara.

El Barça aprovechó al máximo cuando el campeón griego se quedó con 10 hombres tras una polémica tarjeta roja para el zaguero argentino Santiago Hezze en el complemento y anotó cuatro goles para completar la goleada.

Fue el primer triplete de López en su carrera. La otra anotación fue obra de Lamine Yamal al convertir de penal.

Olympiakos no tuvo respuesta cuando Hezze recibió una segunda tarjeta amarilla a los 57 minutos, a pesar de que las repeticiones parecían mostrar que no hizo contacto con Marc Casado, quien intentaba detenerlo.

Apenas tres minutos antes, los visitantes se animaban por la remontada, acercándose 2-1 tras el gol de penal de Ayoub El Kaabi.

Dos definiciones precisas de López le habían dado al Barcelona una ventaja 2-0 al descanso. Luego, con el hombre extra, el campeón español abrumó al Olympiakos con cuatro goles en 11 minutos, comenzando con el penal de Yamal.

Rashford, cedido por el Manchester United, contabiliza cuatro goles en tres partidos en la Liga de Campeones esta temporada.

El equipo kazajo Kairat consiguió su primer punto en la competición de clubes de élite del fútbol europeo con un empate 0-0 contra el Pafos de Chipre.