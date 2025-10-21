OpenAI lanza Atlas, su navegador web impulsado por IA para competir con Google

El nuevo navegador busca redefinir la forma de usar internet con funciones automatizadas y un “modo agente” que navega por el usuario

El logo de OpenAI en un teléfono celular frente a una pantalla que muestra el website de la compañía, en Nueva York el 21 de noviembre del 2023. (AP foto/Peter Morgan)

LOS ANGELES.- OpenAI anunció el martes el lanzamiento de su propio navegador web, Atlas, lo que pone al creador de ChatGPT en competencia directa con Google mientras más usuarios de internet dependen de la inteligencia artificial para responder a sus preguntas.

Ofrecer más búsquedas en línea podría permitir a OpenAI, la startup más valiosa del mundo, atraer más tráfico de internet y los ingresos generados por la publicidad digital. También podría cortar aún más el flujo vital de los medios en línea si ChatGPT alimenta tan efectivamente a las personas con información resumida que dejan de explorar internet y dar clic en enlaces web tradicionales.

OpenAI ha dicho que ChatGPT ya cuenta con más de 800 millones de usuarios, pero muchos de ellos lo obtienen de forma gratuita. La empresa con sede en San Francisco también vende suscripciones pagadas, pero está perdiendo más dinero del que gana y ha estado buscando formas de obtener beneficios.

OpenAI anunció que Atlas se lanza el martes en las computadoras portátiles de Apple y más tarde llegará al sistema operativo Windows de Microsoft, al sistema operativo para teléfonos iOS de Apple y al sistema para teléfonos Android de Google.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, lo calificó como una “oportunidad especial de una vez por década para repensar qué es un navegador y cómo debe usarse”.

El navegador de OpenAI sale a la luz solo unos meses después de que uno de sus ejecutivos testificó que la empresa estaría interesada en comprar el navegador Chrome, líder en la industria, de Google si un juez federal hubiera requerido su venta para prevenir los abusos que resultaron en que el motor de búsqueda de Google fuera declarado un monopolio ilegal.

Sin embargo, el mes pasado, el juez Amit Mehta emitió una decisión que rechazó la venta de Chrome solicitada por el Departamento de Justicia en el caso de monopolio, en parte porque creía que los avances en la industria de la IA ya están remodelando el sector.

Le será sumamente difícil a OpenAI competir contra Chrome, que acumula alrededor de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo y ha estado añadiendo algunas características de IA de la tecnología Gemini de Google.

El inmenso éxito de Chrome podría proporcionar un modelo para OpenAI al ingresar al mercado de navegadores. Cuando Google lanzó Chrome en 2008, el Internet Explorer de Microsoft era tan dominante que pocos observadores creían que un nuevo navegador pudiera representar una amenaza formidable.

Pero Chrome rápidamente ganó legiones de admiradores al cargar páginas web más rápidamente que Explorer, mientras ofrecía otras ventajas que le permitieron revolucionar el mercado. Microsoft terminó abandonando Explorer e introduciendo su navegador Edge, que opera de manera similar a Chrome.

Perplexity, otra startup de IA más pequeña, lanzó su propio navegador Comet a principios de este año. También expresó interés en comprar Chrome y eventualmente presentó una oferta no solicitada de 34.500 millones de dólares por el navegador, aunque la gestión quedó en la nada cuando el juez Mehta falló en contra de la división de Google.

Altman vaticinó que una interfaz de chatbot reemplazará la barra de URL tradicional de un navegador como el centro de cómo las personas usan internet.

“Las pestañas fueron geniales, pero no hemos visto mucha innovación en navegadores desde entonces”, dijo en una presentación en video transmitida el martes.

Una característica premium del navegador Atlas es un “modo agente” que accede a la computadora y navega por internet en nombre de la persona, armado con lo que ha aprendido del historial de navegación de los usuarios y lo que buscan aprender, explicando su proceso mientras busca.

“Está usando internet por ti”, afirmó Altman.

Aproximadamente el 60% de los estadounidenses en general —y el 74% de los menores de 30 años— utilizan la inteligencia artificial para encontrar información al menos parte del tiempo, convirtiendo las búsquedas en línea en uno de los usos más populares de la tecnología de IA, según los hallazgos de una encuesta del The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research realizada en el verano.

Desde el año pasado, Google ha proporcionado automáticamente respuestas generadas por IA que intentan responder a las consultas de búsqueda, apareciendo en la parte superior de los resultados.

Pero la dependencia de los chatbots de IA para resumir la información que recopilan en línea ha planteado una serie de preocupaciones, incluida la propensión de la tecnología a proveer como cierta información falsa, un problema conocido como alucinación.