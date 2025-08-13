Provoca tráiler con falla mecánica carambola de cinco vehículos en Carretera Aeropuerto

El percance dejó cuantiosos daños materiales y afectó el tránsito; autoridades confirmaron que no hubo personas con lesiones de gravedad

El impacto generó una reacción en cadena que involucró a una camioneta Ford F-150, una Ford Explorer y un Ford Focus, todos con daños considerables tras el múltiple choque. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una falla en el sistema de frenos de un tráiler provocó una carambola de cinco vehículos en la Carretera Aeropuerto de esta frontera, causando severos daños materiales y afectando el tránsito en la zona poniente de la ciudad.

El accidente ocurrió frente a las colonias La Sandía y Arturo Cortez Villada, metros antes de la calle Río Verde, cuando el tractocamión International 2023, conducido por Alfredo C. S., de 37 años, no pudo detener su marcha y embistió a un automóvil Kia Río.

Agentes de Tránsito acudieron de inmediato para atender el percance, tomar conocimiento de los hechos y coordinar el flujo vehicular, que se vio severamente afectado durante varios minutos.

Una vez documentado el accidente, las autoridades ordenaron el traslado de todas las unidades al corralón municipal para su resguardo y las diligencias correspondientes.

Aunque el siniestro dejó cuantiosos daños materiales, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, lo que evitó que la situación pasara a mayores.