Provoca ruptura de cable eléctrico apagón en colonias Juárez y San Rafael

El incidente causó daños a un vehículo estacionado; personal de CFE restableció el servicio tras cuatro horas sin energía eléctrica

El propietario del automóvil, identificado como Jorge, señaló que tras el incidente su vehículo dejó de encender debido a la afectación en la computadora. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un cable primario de alta tensión se rompió de manera accidental la tarde de este lunes, provocando un corto circuito que dejó sin energía eléctrica a varias cuadras de las colonias Juárez y San Rafael por más de cuatro horas.

El incidente ocurrió cuando el cable se desprendió y cayó sobre un automóvil Pontiac Grand Am, color gris, modelo 2003, que se encontraba estacionado en la zona. Al hacer contacto con la carrocería, el cable provocó un cortocircuito que dañó una llanta, una de las puertas traseras y el sistema electrónico del vehículo.

El propietario del automóvil, identificado como Jorge, señaló que tras el incidente su vehículo dejó de encender debido a la afectación en la computadora interna ocasionada por la descarga eléctrica.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió al lugar para realizar las reparaciones correspondientes y restablecer el suministro de energía. Durante los trabajos, el área fue acordonada como medida de seguridad para evitar riesgos a peatones y vecinos.

Después de más de cuatro horas de labores, el servicio eléctrico fue restablecido gradualmente en las colonias afectadas. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alejada de cables caídos o instalaciones eléctricas dañadas y reportar cualquier anomalía al número de emergencias o directamente a la CFE.