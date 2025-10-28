El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.50
EN VIVO

Atlético de Madrid vence al Betis y suma nueve partidos invicto en La Liga

Con goles de Giuliano Simeone y Álex Baena, el conjunto rojiblanco se impuso 2-0 en Sevilla y ascendió al cuarto lugar del campeonato español.

AP

SEVILLA, España.- Atlético de Madrid extendió su racha invicta en La Liga a nueve partidos al vencer 2-0 al Real Betis el lunes.

El resultado llevó al club capitalino al cuarto lugar y significa que los hombres de Diego Simeone no han perdido en la liga española desde la derrota en el día inaugural ante el Espanyol de Barcelona.

El Atlético tiene 19 puntos, ocho detrás del líder de la liga, el Real Madrid.

El Betis, que llegó al partido invicto en ocho encuentros en todas las competiciones, estaba en la sexta posición.

El equipo visitante dominó gran parte del partido y se adelantó a los tres minutos. Un saque de banda largo rebotó en el área del Betis antes de caerle a Giuliano Simeone en el borde del área, y giró para disparar una media volea al rincón inferior.

El Atlético duplicó la ventaja con un segundo gol controvertido al filo del descanso.

El árbitro desestimó las reclamaciones de penalti después de que Jan Oblak despejara de puños un tiro libre del Betis y Julián Álvarez rompiera por la izquierda. Su centro profundo encontró a Álex Baena, quien recortó desde la banda izquierda y remató con fuerza para anotar el segundo tanto.

El Betis fue más creativo tras el ingreso del suplente Giovani Lo Celso en la segunda mitad, pero el argentino no pudo encontrar la manera de superar a un sereno Oblak en la portería del Atlético.

Colectivo LGBTQ+ participa en desfile de Catrinas en Ciudad de México para impulsar visibilidad

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.