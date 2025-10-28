Atlético de Madrid vence al Betis y suma nueve partidos invicto en La Liga

Con goles de Giuliano Simeone y Álex Baena, el conjunto rojiblanco se impuso 2-0 en Sevilla y ascendió al cuarto lugar del campeonato español.

SEVILLA, España.- Atlético de Madrid extendió su racha invicta en La Liga a nueve partidos al vencer 2-0 al Real Betis el lunes.

El resultado llevó al club capitalino al cuarto lugar y significa que los hombres de Diego Simeone no han perdido en la liga española desde la derrota en el día inaugural ante el Espanyol de Barcelona.

El Atlético tiene 19 puntos, ocho detrás del líder de la liga, el Real Madrid.

El Betis, que llegó al partido invicto en ocho encuentros en todas las competiciones, estaba en la sexta posición.

El equipo visitante dominó gran parte del partido y se adelantó a los tres minutos. Un saque de banda largo rebotó en el área del Betis antes de caerle a Giuliano Simeone en el borde del área, y giró para disparar una media volea al rincón inferior.

El Atlético duplicó la ventaja con un segundo gol controvertido al filo del descanso.

El árbitro desestimó las reclamaciones de penalti después de que Jan Oblak despejara de puños un tiro libre del Betis y Julián Álvarez rompiera por la izquierda. Su centro profundo encontró a Álex Baena, quien recortó desde la banda izquierda y remató con fuerza para anotar el segundo tanto.

El Betis fue más creativo tras el ingreso del suplente Giovani Lo Celso en la segunda mitad, pero el argentino no pudo encontrar la manera de superar a un sereno Oblak en la portería del Atlético.