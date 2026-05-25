Mantiene Canadá esperanza de recuperar a Alphonso Davies para Mundial

Alphonso Davies (derecha) del Bayern Múnich lanza un pase ante Desire Doue del Paris Saint-Germain en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 28 de abril de 2026, en París. (AP Foto/Aurelien Morissard)

Alphonso Davies (derecha) del Bayern Múnich lanza un pase ante Desire Doue del Paris Saint-Germain en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 28 de abril de 2026, en París. (AP Foto/Aurelien Morissard)

CANADÁ.- El entrenador de la selección de Canadá, Jesse Marsch, cree que el capitán Alphonso Davies jugará el Mundial, aunque es poco probable que esté listo para el debut del equipo debido a una lesión.

Davies se lesionó el tendón de la corva a principios de este mes mientras jugaba con el Bayern Múnich. Marsch incluyó a Davies el lunes en la más reciente lista de 32 jugadores para el campamento de entrenamiento del equipo, pero no se incorporará hasta finales de mes para permitirle continuar su rehabilitación con el club alemán.

“El Bayern lo ha sometido a ciertos protocolos que pueden hacer en Alemania y que no se pueden hacer en Norteamérica. Así que esa es una de las razones por las que se quedó en Alemania, porque creemos que tienen algunas técnicas avanzadas en cuanto a los tratamientos que puede recibir, así que pensamos que eso ha sido bueno”, comentó Marsch. “Además, son muy solidarios y quieren verlo jugar el Mundial. Creo que entienden que apoyar a sus jugadores tanto para el club como para la selección es importante”.

Canadá entrena esta semana en Charlotte, Carolina del Norte, de cara a un par de partidos finales de preparación: contra Uzbekistán el 1 de junio en Edmonton y contra Irlanda el 5 de junio en Montreal.

“Alphonso estará aquí el 31 en Edmonton. Así que hablamos con el Bayern y pensamos que lo mejor para él era continuar su tratamiento inicial de recuperación hasta el 28; luego le estamos dando unos días para desconectarse, y después se unirá a nosotros el 31 y retomaremos su rehabilitación a partir de ahí, e intentaremos ponerlo en una posición para que físicamente pueda rendir y formar parte de nuestro equipo”, expresó Marsch.

Canadá tiene previsto anunciar el viernes su lista de 26 jugadores para el Mundial. El torneo, coorganizado por Canadá, Estados Unidos y México, comienza el 11 de junio. El partido inaugural de Canadá es contra Bosnia y Herzegovina en Toronto el 12 de junio.

Davies, de 25 años, se lesionó durante la derrota del Bayern Múnich ante el Paris Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones. Disputó 58 partidos con Canadá y marcó 15 goles.

“Sí, creo que Alphonso jugará el Mundial”, afirmó Marsch. “No, no creo que esté del todo listo para el 12 de junio. Pero ya veremos”.

Lista del campamento de entrenamiento de Canadá por posición con afiliación de club:

Porteros: Maxime Crépeau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley), Dayne St. Clair (Inter Miami).

Defensas: Zorhan Bassong (Sporting Kansas City), Moïse Bombito (Nice), Derek Cornelius (Rangers), Alphonso Davies (Bayern Múnich), Luc de Fougerolles (Dender EH), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Jamie Knight-Lebel (Swindon Town), Richie Laryea (Toronto), Ralph Priso (Vancouver Whitecaps), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire).

Centrocampistas: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (LAFC), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jayden Nelson (Austin), Jonathan Osorio (Toronto), Nathan-Dylan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (LAFC).

Delanteros: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Daniel Jebbison (Preston North End), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Jacen Russell-Rowe (Toulouse).