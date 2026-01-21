El Dólar
Provoca pipa de agua choque múltiple con menores lesionados en Los Encinos

El percance involucró cinco vehículos, generó daños materiales considerables y movilizó a cuerpos de emergencia para atender a los afectados

Como consecuencia del hecho, cinco automóviles resultaron afectados. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial múltiple se registró en el crucero de la avenida Monterrey y Lago de Chapala, en la colonia Los Encinos, donde una pipa de agua se vio involucrada en un choque en cadena que dejó como saldo dos menores lesionados y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades de vialidad, el percance ocurrió cuando una unidad de carga pesada que circulaba de poniente a oriente no logró detener su marcha al aproximarse al semáforo del citado cruce.

La unidad involucrada corresponde a una pipa de agua modelo aproximado 2002, conducida por un hombre de alrededor de 48 años, la cual terminó impactando a varios vehículos que se encontraban detenidos.

Como consecuencia del hecho, cinco automóviles resultaron afectados, entre ellos un Nissan March, una Ford Explorer, un Nissan Altima, un Nissan Versa y una camioneta Dodge Nitro.

En esta última unidad viajaban dos menores de edad, quienes resultaron con lesiones y fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Tras la valoración inicial, los menores fueron trasladados a un hospital por sus propios familiares para una revisión médica más detallada, sin que se reportara riesgo inmediato para su vida.

