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Provoca menor encontronazo contra camioneta estacionada en Col. Militar

El impacto causó daños también a una vivienda; no hubo lesionados y autoridades realizaron peritaje correspondiente

A pesar de la magnitud del impacto, no se reportaron personas lesionadas y el menor resultó ileso. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un menor de 14 años protagonizó un accidente vial durante la madrugada del domingo en la colonia Militar, luego de impactar un vehículo estacionado y causar daños a propiedad privada sobre la calle Pino Suárez.

De acuerdo con el peritaje de las autoridades, el conductor, identificado como Ángel Gabriel, circulaba de oriente a poniente a bordo de un automóvil Infiniti Q50 modelo 2015, color blanco. Al llegar a la altura del domicilio marcado con el número 6040, realizó un cambio de dirección hacia su derecha, momento en que perdió el control de la unidad.

Como consecuencia, el vehículo se impactó contra una camioneta Dodge Ram 1500 modelo 2003, propiedad de Juana María, que se encontraba estacionada. Tras el choque, la camioneta fue proyectada contra una barda de concreto y un portón de forja del mismo domicilio, ocasionando daños materiales tanto en la unidad como en la vivienda.

A pesar de la magnitud del impacto, no se reportaron personas lesionadas y el menor resultó ileso. La unidad que conducía fue asegurada y remitida al corralón, en tanto se llevan a cabo los procedimientos correspondientes para la reparación de los daños ocasionados.

Autoridades de tránsito tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades.

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