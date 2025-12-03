El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.60
EN VIVO

Provoca maniobra imprudente choque múltiple en Calzada de los Héroes sin lesionados

Tres vehículos resultaron dañados cuando un conductor intentó cambiar de carril repentinamente en zona de alto tráfico

A pesar del impacto en cadena, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, aunque sí se registraron daños materiales importantes. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque múltiple puso en evidencia los riesgos de realizar maniobras apresuradas en zonas de tráfico intenso sobre la Calzada de los Héroes, a la altura de la colonia Nueva Era.

El percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta decidió cambiar de carril para evitar la fila de autos detenidos por el semáforo ubicado en la calle Carlos Cantú Rosas.

El responsable fue identificado como Pablo, de 62 años, quien manejaba una camioneta Lincoln Navigator modelo 2003 en dirección de poniente a oriente.

De acuerdo con los reportes, al intentar incorporarse de forma repentina al carril central, terminó golpeando a tres vehículos que se encontraban detenidos en espera de la luz verde.

Las unidades afectadas fueron un Scion X8 modelo 2008 conducido por Laura, un Chevrolet Malibú Max 2005 manejado por Norma y una camioneta Saturn Outlook modelo 2008 tripulada por Johan.

A pesar del impacto en cadena, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, aunque sí se registraron daños materiales importantes.

Agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente y recordaron a los automovilistas la importancia de respetar los carriles y evitar maniobras sorpresivas que puedan provocar accidentes.

Dirigencia de Pumas ratifica a Juárez como su entrenador para el Clausura 2026
Transforman vidas Carmen Lilia Canturosas y DIF

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.