Provoca maniobra imprudente choque múltiple en Calzada de los Héroes sin lesionados

Tres vehículos resultaron dañados cuando un conductor intentó cambiar de carril repentinamente en zona de alto tráfico

A pesar del impacto en cadena, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, aunque sí se registraron daños materiales importantes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque múltiple puso en evidencia los riesgos de realizar maniobras apresuradas en zonas de tráfico intenso sobre la Calzada de los Héroes, a la altura de la colonia Nueva Era.

El percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta decidió cambiar de carril para evitar la fila de autos detenidos por el semáforo ubicado en la calle Carlos Cantú Rosas.

El responsable fue identificado como Pablo, de 62 años, quien manejaba una camioneta Lincoln Navigator modelo 2003 en dirección de poniente a oriente.

De acuerdo con los reportes, al intentar incorporarse de forma repentina al carril central, terminó golpeando a tres vehículos que se encontraban detenidos en espera de la luz verde.

Las unidades afectadas fueron un Scion X8 modelo 2008 conducido por Laura, un Chevrolet Malibú Max 2005 manejado por Norma y una camioneta Saturn Outlook modelo 2008 tripulada por Johan.

Agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente y recordaron a los automovilistas la importancia de respetar los carriles y evitar maniobras sorpresivas que puedan provocar accidentes.