Provoca joven conductora choque múltiple en Ejido El Progreso al ignorar señal de alto

El accidente involucró tres vehículos y causó daños materiales sin heridos; autoridades de Tránsito determinaron la responsabilidad de la conductora de 20 años

El percance ocurrió en el cruce de las calles Francisco Santos Villarreal y Gutiérrez. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El percance ocurrió en el cruce de las calles Francisco Santos Villarreal y Gutiérrez. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La omisión de una señal de alto por parte de una joven conductora provocó un aparatoso accidente que involucró a tres vehículos en las calles del Ejido El Progreso, al poniente de esta frontera. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Francisco Santos Villarreal y Gutiérrez, donde paramédicos de Protección Civil acudieron tras un reporte inicial de posibles heridos. Al llegar, confirmaron que ninguno de los tripulantes requirió traslado médico.

La responsable fue identificada como Elsa, de 20 años, quien manejaba una camioneta Ford Explorer modelo 2003. Al circular de norte a sur sobre Francisco Santos Villarreal, no respetó la señal de alto, provocando la colisión.

La camioneta de Elsa impactó contra una Nissan Quest modelo 1999, conducida por Rodolfo, de 58 años, que transitaba de poniente a oriente. Por la fuerza del choque, la Explorer fue proyectada hacia un Honda Civic modelo 2017, que se encontraba detenido esperando la luz verde.

La conductora del Honda, Ángela, de 24 años, no resultó lesionada, pero su vehículo sufrió daños visibles en la parte frontal. El accidente provocó afectaciones temporales en la vialidad, generando retrasos en la circulación local.

Agentes de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente. Tras recabar testimonios y revisar la escena, determinaron que Elsa fue la responsable por no respetar la señal de alto, infracción que derivó en el choque múltiple.