Protagoniza Adele portada de Vogue

CIUDAD DE MÉXICO.- Adele protagoniza las portadas del mes de noviembre de las ediciones británica y estadounidense de la revista Vogue.

Tras cinco años de alejarse de los medios, la cantante británica, quien no había dado una entrevista desde el 2016, se sinceró con la revista de moda para hablar sobre su separación, su físico, su música, sus romances y su regreso a la fama.

Con el próximo estreno de su nuevo disco, mismo que es un reflejo de sus lecciones aprendidas desde sus 21 años hasta sus actuales 33, la estrella reveló que gran parte de sus nuevas canciones son la respuesta a muchas de las preguntas de su hijo.

«Sentí que quería explicarle, a través de este disco, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar toda su vida en pos de mi propia felicidad. A veces lo hacía realmente infeliz. Y esa es una herida real para mí que no sé si alguna vez podré sanar.

«Este álbum es autodestrucción, luego la autorreflexión y luego una especie de autorredención. Pero me siento preparada. Realmente quiero que la gente escuche mi versión de los hechos esta vez», compartió con Vogue.

For the first time in history #BritishVogue and @VogueMagazine share a cover star: @Adele. In her first interview in 5 years, she speaks with @GilesHattersley about body image, romance, divorce, single parenthood and her “self-redemption” album: https://t.co/kcs689YMhl pic.twitter.com/EoKSv2CAzh

— British Vogue (@BritishVogue) October 7, 2021