Promueven respeto e inclusión en actividad realizada dentro del CEDES

La jornada fue organizada por los departamentos de Psicología y Criminología. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La jornada fue organizada por los departamentos de Psicología y Criminología. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Personas privadas de la libertad del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Nuevo Laredo participaron en una actividad conmemorativa por el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, realizada en días recientes al interior del penal.

La jornada fue organizada por los departamentos de Psicología y Criminología, con el propósito de promover el respeto a la diversidad sexual y fomentar entornos libres de discriminación entre la población penitenciaria.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades del centro, un total de 38 personas privadas de la libertad formaron parte de esta actividad, en la que se impartió una plática enfocada en valores como la empatía, la inclusión y la convivencia basada en el reconocimiento de la diversidad.

Durante la sesión, se abordaron temas relacionados con la importancia de garantizar condiciones de respeto independientemente de la orientación sexual, así como la necesidad de fortalecer la cultura de no discriminación dentro de los espacios de reinserción social.

Como parte de la dinámica, los participantes elaboraron banderines con el lema “somos libres”, los cuales fueron utilizados como un ejercicio simbólico orientado a reforzar el mensaje de inclusión tanto al interior del centro como hacia el exterior.

Autoridades del CEDES señalaron que este tipo de actividades forman parte de las acciones encaminadas a fortalecer la reintegración social, mediante el desarrollo de habilidades que favorezcan la convivencia respetuosa entre las personas privadas de la libertad.