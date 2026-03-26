Promueve SAT Declaración Anual 2025 para personas físicas

Del 1 al 30 de abril estará disponible la plataforma las 24 horas del día

Nuevo Laredo, Tam.- En conferencia de prensa ofrecida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y la que fue encabezada por el Contador Matías Alberto Nieto Rentería, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tamaulipas “3” y el Licenciado Abel Aguirre Hernández, Administrador Desconcentrado de Recaudación de Tamaulipas “3”, hablaron sobre la “Declaración Anual 2025 para personas físicas”.

“El Servicio de Administración Tributaria recuerda a los contribuyentes que del 1 al 30 de abril estará disponible la plataforma para que las personas físicas presenten su Declaración Anual 2025, las 24 horas del día. El llamado es a cumplir oportunamente con esta obligación fiscal dentro del plazo legal”, mencionó Nieto Rentería.

De acuerdo a los funcionarios del SAT, la autoridad fiscal trabaja para proporcionar las herramientas necesarias a las y los contribuyentes, a fin de facilitar el cumplimiento voluntario de esta importante obligación fiscal en beneficio del desarrollo del país.

“Deben presentar su declaración quienes obtuvieron ingresos por sueldos y salarios en ciertos supuestos, así como quienes realizan actividades profesionales, empresariales, arrendamiento, enajenación de bienes, intereses o dividendos”, comentó Aguirre Hernández.

Así mismo dijeron que en el caso de personas que tributan en RESICO, algunas pueden quedar relevadas de esta obligación conforme a la normatividad vigente, ya que durante este año 2026 se implementaron mejoras y actualizaciones al formulario para hacer más sencillo y ágil el proceso. Entre ellas destacan mayor precarga de información, visualización detallada de ingresos y nuevas herramientas para revisar deducciones personales.

Para concluir ambos representantes del SAT, coincidieron en que para presentar la declaración se requiere contraseña o e-firma activa, especificando que cuando el saldo a favor sea igual o mayor a 10,001 pesos, la declaración deberá enviarse utilizando e-firma y las personas que resulten con impuesto a cargo podrán pagar hasta en seis parcialidades, siempre que presenten la declaración en abril.