Promueve Municipio campaña gratuita de prevención contra el cáncer de mama

Los servicios estarán disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de Octubre Rosa, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a todas las mujeres a aprovechar la campaña gratuita de exploración de mama y consulta médica que se realiza en las Clínicas UNE.

Con el objetivo de fomentar la detección temprana del cáncer de mama, los servicios estarán disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m., en unidades médicas municipales ubicadas en colonias como Valles del Paraíso, Los Olivos 2, El Campanario, Santa Cecilia, El Progreso, La Joya, entre otras.

La administración municipal reiteró que el bienestar de las mujeres es una prioridad, por lo que esta acción busca acercar servicios médicos preventivos a todos los sectores de la ciudad.