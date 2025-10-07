Nombra el Papa León XIV a nuevo obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo

Hoy a las 10 de la mañana habrá una rueda de prensa para dar detalles de este importante nombramiento

Nuevo Laredo, Tam.– La Diócesis de Nuevo Laredo anunció con alegría el nombramiento de monseñor Luis Carlos Lerma Martínez como IV Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, designado por Su Santidad el Papa León XIV. Hasta ahora, Lerma Martínez se desempeñaba como vicario general de la Arquidiócesis de Chihuahua.

En un comunicado, la Diócesis expresó su gratitud a Dios por el nuevo pastor, destacando su espíritu de servicio y su fidelidad al Evangelio. Asimismo, invitó a la comunidad católica a recibirlo con los brazos abiertos y a acompañarlo con sus oraciones, para que el Espíritu Santo lo guíe en esta nueva etapa de su ministerio.

El nombramiento marca una nueva etapa para la Iglesia en el norte de Tamaulipas, que continúa su labor pastoral y evangelizadora bajo el liderazgo de su nuevo obispo.

Hoy a las 10 de la mañana habrá una rueda de prensa para dar detalles de este importante nombramiento.