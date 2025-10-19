El Dólar
Promueve INJUVE hábitos saludables entre jóvenes del CONALEP

En el marco del Día Mundial de la Alimentación

Durante la charla, los jóvenes conocieron los beneficios de adoptar buenos hábitos alimenticios. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE) llevó a cabo una conferencia dirigida a más de 70 estudiantes del CONALEP, con el propósito de concientizar sobre la importancia de mantener una alimentación balanceada y saludable.

Durante la charla, los jóvenes conocieron los beneficios de adoptar buenos hábitos alimenticios, así como la manera en que una dieta equilibrada influye en su bienestar físico y mental.

A través de este tipo de actividades, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la juventud neolaredense, impulsando acciones que promueven estilos de vida saludables y decisiones informadas para construir un futuro más sano.

