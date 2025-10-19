Promueve INJUVE hábitos saludables entre jóvenes del CONALEP

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE) llevó a cabo una conferencia dirigida a más de 70 estudiantes del CONALEP, con el propósito de concientizar sobre la importancia de mantener una alimentación balanceada y saludable.

Durante la charla, los jóvenes conocieron los beneficios de adoptar buenos hábitos alimenticios, así como la manera en que una dieta equilibrada influye en su bienestar físico y mental.

A través de este tipo de actividades, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la juventud neolaredense, impulsando acciones que promueven estilos de vida saludables y decisiones informadas para construir un futuro más sano.