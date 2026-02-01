Promueve el SAT Programa de Regularización Fiscal 2026

En conferencia de prensa, ofrecida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la que fue encabezada por Matías Alberto Nieto Rentería, administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tamaulipas "3" y Abel Aguirre Hernández, administrador desconcentrado de Recaudación de Tamaulipas "3", hablaron sobre la puesta en marcha de este programa. [Iván Zertuche/Líder Web]

En conferencia de prensa, ofrecida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la que fue encabezada por Matías Alberto Nieto Rentería, administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tamaulipas "3" y Abel Aguirre Hernández, administrador desconcentrado de Recaudación de Tamaulipas "3", hablaron sobre la puesta en marcha de este programa. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.— El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció el Programa de Regularización Fiscal 2026, con el objetivo de fortalecer la cultura del cumplimiento entre personas físicas y morales.

En conferencia de prensa, ofrecida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la que fue encabezada por Matías Alberto Nieto Rentería, administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Tamaulipas “3” y Abel Aguirre Hernández, administrador desconcentrado de Recaudación de Tamaulipas “3”, hablaron sobre la puesta en marcha de este programa.

De acuerdo a los representantes del SAT en Nuevo Laredo, esto es con el objetivo de fortalecer la cultura del cumplimiento entre personas físicas y morales que hayan obtenido ingresos de hasta 300 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2024. Este estímulo, previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026, busca facilitar que las y los contribuyentes se pongan al corriente en sus obligaciones fiscales.

“Con la implementación del Programa de Regularización Fiscal 2026, el SAT refrenda su compromiso de brindar facilidades a las personas y empresas para que regularicen su situación fiscal, otorgando estímulos que permiten reducir significativamente multas, recargos y gastos de ejecución, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la ley”, comentó Abel Aguirre.

Mediante este esquema, los contribuyentes pueden acceder a la disminución de hasta el 100 por ciento de multas, recargos y gastos de ejecución, o bien, a una reducción de hasta el 90 por ciento cuando los créditos fiscales estén integrados exclusivamente por multas. El beneficio aplica a adeudos correspondientes al ejercicio fiscal 2024 o anteriores, incluyendo obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior.

“La Constancia de Situación Fiscal no es un requisito para la emisión de facturas electrónicas, ya que para facturar únicamente se necesita el RFC, nombre o razón social, código postal y régimen fiscal, por lo que condicionar el CFDI a la entrega de la CSF constituye una infracción sancionable”, precisó Nieto Rentería.

El SAT detalló que podrán acceder al programa quienes tengan contribuciones omitidas autodeterminadas, siempre que presenten las declaraciones correspondientes y realicen el pago en una sola exhibición a más tardar el 31 de diciembre de 2026, asimismo, podrán participar los contribuyentes sujetos a facultades de comprobación que se autocorrijan y subsanen irregularidades antes de que se les notifique una resolución definitiva.

Por otra parte, el SAT aclaró que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es un requisito obligatorio para la emisión de facturas electrónicas (CFDI). Condicionar la expedición de una factura a la entrega de dicho documento constituye una infracción al Código Fiscal de la Federación, sancionable con multas que van de 21 mil 420 a 122 mil 440 pesos, recordó la autoridad tributaria.