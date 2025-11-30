Prevén tortilleros que precio se mantenga al cierre de año

Nuevo Laredo, Tam.– Comerciantes del sector tortillero en Nuevo Laredo, estiman que el costo del kilo de tortilla se mantendrá estable hasta finalizar el año, pues no se han registrado incrementos en los insumos principales.

De acuerdo con productores, los precios de la sal e incluso de materiales como papel y teflón, no han mostrado variaciones recientes.

“Realmente no se vislumbran aumentos, al menos todas las compañías harineras nos han dicho que está manteniéndose igual el precio. Nosotros creemos que vamos a seguir igual de aquí a que termine el fin de año”, señaló Filadelfo Medellín Ayala, miembro activo de la Unión de Productores de Tortilla y Masa de Nuevo Laredo.

Medellín Ayala dijo que tampoco se ha registrado un incremento en el costo del gas, otro de los factores determinantes para la producción. Ante esta situación, los tortilleros consideran que no habrá ajustes por el resto de la temporada, lo que representa estabilidad para consumidores y comerciantes.

En cuanto al consumo, se espera un repunte en ventas durante el periodo conocido popularmente como “Guadalupe-Reyes”, debido al clima frío y las celebraciones decembrinas, los productores confían en que el descenso en la temperatura atraerá más clientes, el incremento estimado ronda entre el 10 y el 15 por ciento durante las fiestas.

Ya para el año 2026, el sector productor de masa y tortilla no descarta un aumento al inicio del año, como ocurre de manera habitual, pero confían en que sea el único ajuste durante varios meses o por todo el año entrante, el cual dependerá del acuerdo entre los comerciantes y los proveedores, oscilando el posible aumento entre 1 a 2 pesos.