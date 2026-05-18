Prevén semana de lluvia y posible granizo en Tamaulipas

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, advirtió que las precipitaciones se presentarían principalmente durante las tardes y noches

Ciudad Victoria, Tam.-.- Las lluvias pronosticadas para esta semana en distintas regiones de Tamaulipas podrían venir acompañadas de granizo y fuertes escurrimientos, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil llamó a la población a extremar precauciones y evitar cruzar vialidades inundadas o cuerpos de agua.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, advirtió que las precipitaciones se presentarían principalmente durante las tardes y noches, mientras que por las mañanas continuará el ambiente extremadamente caluroso en gran parte de la entidad.

Detalló que las condiciones climáticas podrían afectar municipios de la zona norte, los Llanos de San Fernando, la región centro, el altiplano y la zona cañera, donde existe riesgo de acumulación de agua y corrientes peligrosas en vialidades.

“Va a haber calor durante las mañanas, sí va a estar muy caluroso esta semana, sin embargo, se nos pueden estar presentando estas lluvias en la tarde y noche, es una actividad fuerte la que podemos tener en algunos municipios y por eso le exhorto a la población a tener la máxima seguridad, no introducirse a corrientes o calles con espejos de agua”, expresó.

El funcionario insistió en que uno de los principales riesgos durante este tipo de fenómenos ocurre cuando automovilistas o peatones intentan cruzar zonas inundadas, por lo que pidió evitar transitar por vialidades identificadas históricamente como puntos de anegación.

Además, alertó sobre la posibilidad de caída de granizo derivada del contraste entre las altas temperaturas y la entrada de humedad.

“El cambio del calor con la entrada de la lluvia puede generar también situaciones de granizo en estos mismos municipios y regiones donde se esperan precipitaciones, por eso debemos estar atentos a los avisos meteorológicos”, señaló.

Respecto a las altas temperaturas que han persistido en Tamaulipas, González de la Fuente confirmó que ya se han presentado algunos reportes de personas afectadas por golpes de calor, aunque aclaró que los casos no han sido numerosos.

“Seguimos exhortando a la población a hidratarse bien, utilizar ropa cómoda y clara, protegerse del sol y usar protector solar, pero sobre todo mantenerse hidratados porque las temperaturas continúan siendo muy elevadas”, indicó.

Sobre los incendios forestales, señaló que actualmente la situación se mantiene controlada gracias a las lluvias registradas en semanas recientes, las cuales han ayudado a disminuir el riesgo de propagación.