Presentan Gala de Calendarios 2026 Suave Abrigo, Arcoíris de Seda

Aspectos de la presentación Gala de Calendarios 2026 Suave Abrigo, Arcoíris de Seda, realizada en el Archivo Histórico Municipal. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Con gran entusiasmo, decenas de participantes se reunieron en la Gala de Presentación Calendarios 2026 Suave Abrigo, Arcoíris de Seda, proyecto anual de Corazones ConArte S. C., organizado por Gloria Huerta de Ríos.

Teniendo como marco las instalaciones del Archivo Histórico Municipal, se efectuó este programa de Rebozos celebrando 13 años de trayectoria, con la presentación de dos calendarios donde participan 28 personas en esta iniciativa cultural que promueve esta emblemática prenda mexicana.

“Todos creen en el proyecto y propósito central, que es que la comunidad se enamore de la prenda y fortalecer su uso como símbolo de identidad cultural local. La edición de este año trae diseños innovadores y un homenaje al arte artesanal,” mencionó Huerta de Ríos.

Destacó que están documentadas más de 100 formas de colocar el rebozo, además del deleite que son los colores. La prenda se pone en función, a veces, de la figura de quien lo usa y resalta la importancia estética y funcional del rebozo en el vestir moderno.

“Esta prenda, cuya tradición se remonta a tiempos coloniales y mestizos, y sigue siendo un símbolo de identidad femenina en México, se elabora con técnicas ancestrales y materiales como algodón, seda o artisela, y puede usarse desde bufanda hasta chal para vestir”, comentó.

Subrayó que el rebozo tiene profundas raíces culturales y artesanales en México, particularmente en lugares como Santa María del Río, San Luis Potosí, considerado la “cuna del rebozo”, donde artesanos conservan técnicas tradicionales de tejido en telar de cintura y teñido con tintes naturales.

En el evento se contó con la presencia de la señora Claudette Villarreal de Canturosas, madre de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Durante la Gala de Presentación Calendarios 2026 Suave Abrigo, Arcoíris de Seda, amenizó la Banda Blue Note, como invitado de honor.