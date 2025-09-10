Presentan en Tamaulipas Gran Sorteo Especial ‘México con M de Migrante’

Recursos que se obtengan se destinarán a fortalecer servicios consulares para la protección de las y los migrantes

Por indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, los recursos que se obtengan serán destinados a fortalecer la atención consular para la protección de las y los migrantes. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.– El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, presentaron en esta ciudad el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, en honor a las y los migrantes mexicanos, que se celebrará el próximo 15 de septiembre con una emisión de 4 millones de “cachitos”.

Acompañado por la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, el titular del ejecutivo estatal destacó que este sorteo de la Lotería Nacional llega en un momento en que México y Tamaulipas viven momentos históricos, con un gobierno que se caracteriza por la sensibilidad social y humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum, que sigue alentando la esperanza de las y los mexicanos.

“Así es que estoy seguro de que, con esa suerte, podamos estar pensando aquí en Nuevo Laredo que, seguramente, alguno de estos premios mayores puede muy bien caer aquí, porque tenemos buena suerte”, expresó.

El mandatario tamaulipeco reconoció el trabajo de la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, quien impulsa esa institución nacional con una nueva visión de integración social.

En su intervención, Salomón Vibaldo subrayó que en este “corazón fronterizo” hay millones de historias que han tejido lazos indestructibles entre dos naciones y este municipio, símbolo de trabajo, de esfuerzo, de familias que nunca olvidan sus raíces aunque sus hijas e hijos vivan del otro lado de la frontera, es un sitio donde la palabra paisano o migrante no es una estadística, sino vida cotidiana, memoria y motor de futuro.

“Invito a todo Tamaulipas a sumarse. Porque este no es un sorteo cualquiera: es un acto de país, un homenaje que nace del corazón y se entrega al corazón de nuestra gente migrante”, expuso.

En el evento se contó con la participación de Jesse Martínez, quien, junto con el colectivo Legado de Grandeza, interpretó el Himno al Migrante.

En el evento se contó con la participación de Jesse Martínez, quien, junto con el colectivo Legado de Grandeza, interpretó el Himno al Migrante.