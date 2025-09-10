El Dólar
Honran a comandante Alfonso Saldaña con último pase de lista

El perito vial dedicó más de cuatro décadas al servicio de la seguridad en Nuevo Laredo, dejando un legado de compromiso

Saldaña Alanís será profundamente extrañado por quienes compartieron con él tantos años de servicio. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Con profunda consternación, la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, encabezada por el encargado del despacho Armando de la Torre Toledo, realizó el último pase de lista para el comandante y perito vial Alfonso Saldaña Alanís, quien perdió la vida en la madrugada del domingo a los 62 años de edad.

El fallecimiento del comandante Saldaña Alanís marca el fin de una carrera dedicada por más de cuatro décadas al servicio de la vialidad en Nuevo Laredo, primero como agente de tránsito estatal y después como figura clave en la estructura municipal

Sus compañeros lo recordaron como un pilar fundamental, tanto en lo profesional como en lo humano.

En un gesto cargado de respeto, la plantilla de la Dirección de Tránsito y Vialidad —liderada por Armando de la Torre Toledo— acudió al último pase de lista, una ceremonia solemne que permitió honrar su trayectoria y recordar su compromiso con la seguridad vial de Nuevo Laredo.

Saldaña Alanís será profundamente extrañado por quienes compartieron con él tantos años de servicio.

