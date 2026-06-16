Presentan a Gabriel ‘El místico’ Pereyra como nuevo D. T. del Correcaminos

Gabriel Pereyra, agradeció al rector Dámaso Anaya la confianza para encabezar el nuevo proyecto del equipo de la UAT y aseguró que la afición estará orgullosa de este conjunto. [Agencias]

Gabriel Pereyra, agradeció al rector Dámaso Anaya la confianza para encabezar el nuevo proyecto del equipo de la UAT y aseguró que la afición estará orgullosa de este conjunto. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- El rector Dámaso Anaya Alvarado, encabezó la presentación de Gabriel Pereyra, como nuevo director técnico del equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), y aseguró que se busca conformar un cuadro que compita en la Liga de Expansión Mx, representando los más altos valores de la máxima casa de estudios del Estado.

Durante el evento realizado en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, el rector Dámaso Anaya estuvo acompañado del presidente del Club Correcaminos, Armando Arce Serna, y del secretario de Vinculación de la UAT, Rogelio de Jesús Ramírez Flores.

Dijo que con la incorporación de Gabriel “El místico” Pereyra, se estructura un conjunto que sea el orgullo de Ciudad Victoria y de Tamaulipas.

“Lo que buscamos es un equipo altamente competitivo que regrese a la afición. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poder traer al mejor, traer también elementos muy importantes del fútbol mexicano de diferentes categorías y de diferentes equipos”, indicó.

Señaló que la UAT reafirma su compromiso con el equipo y con la afición, y subrayó que se busca que regresen las familias al Estadio Marte R. Gómez, para lo cual, la Directiva y el Consejo Deportivo están haciendo un gran esfuerzo.

Aseveró que la UAT seguirá promoviendo el deporte como una parte imprescindible de la formación de los jóvenes, “Yo creo que el deporte es muy importante, tenemos que estimular más a los jóvenes que se vengan a formar parte de cualquier actividad deportiva”.

Para finalizar el rector anunció que el próximo 3 de julio Correcaminos recibirá la visita de las Chivas del Guadalajara, uno de los equipos más importantes del fútbol profesional mexicano, entre otros compromisos que tendrá como parte de su preparación de cara al próximo torneo de la Liga de Expansión MX.

Por su parte, Gabriel Pereyra, agradeció al rector Dámaso Anaya la confianza para encabezar el nuevo proyecto del equipo de la UAT y aseguró que la afición estará orgullosa de este conjunto.

“Es una responsabilidad para mi representar una prestigiosa institución, representar una estructura académica muy importante que apoya al deporte en general, no solo el futbol, eso habla que llego a una institución muy integral”, concluyó.