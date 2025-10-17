Presenta Nuevo Laredo stand lleno de experiencias y orgullo local en la Feria Tamaulipas 2025

Nuevo Laredo, Tam.- La grandeza, cultura y diversidad del estado se celebran en la edición 2025 de la Feria Tamaulipas, que fue inaugurada este jueves por el gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado de su esposa María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas.

Durante el protocolo de apertura, el mandatario estatal estuvo acompañado por la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, junto a sus homólogos de los diferentes municipios de la entidad, quienes se sumaron a este evento que reafirma el orgullo y la identidad tamaulipeca.

Como parte de las actividades inaugurales, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, realizó el corte del listón del stand de Nuevo Laredo, un espacio que brindará a los visitantes una gran experiencia con lo mejor de la gastronomía, la cultura, el arte y los atractivos turísticos del municipio fronterizo.

La Feria Tamaulipas 2025 se llevará a cabo del 16 al 27 de octubre, ofreciendo una amplia cartelera de espectáculos, exposiciones y actividades familiares que ponen de manifiesto el talento y la calidez de los tamaulipecos.