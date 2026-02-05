Presenta alcaldesa Carmen Lilia Canturosas a niños del Abrazo 2026

Representarán a México en la ceremonia que forma parte de las Fiestas del Natalicio de George Washington

La presidenta municipal destacó el profundo significado del Abrazo del Puente Internacional y el papel que los niños desempeñan como embajadores de paz y unidad entre ambas naciones. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco de una emotiva celebración mexicana, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, realizó la presentación oficial de los niños que representarán a México en la tradicional Ceremonia del Abrazo 2026, uno de los actos más simbólicos de hermandad entre los Dos Laredos.

La presentación se llevó a cabo en el recinto cultural Estación Palabra “Gabriel García Márquez”, donde autoridades, invitados especiales y representantes binacionales se reunieron para rendir homenaje a esta tradición que, desde 1969, promueve la amistad y la buena voluntad entre México y Estados Unidos.

Durante su mensaje, la presidenta municipal destacó el profundo significado del Abrazo del Puente Internacional y el papel que los niños desempeñan como embajadores de paz y unidad entre ambas naciones.

“Vivimos tiempos donde el mundo, a menudo, busca dividir y marcar fronteras. Pero aquí, en los Dos Laredos, respondemos con el acto más puro, honesto y poderoso que existe: el abrazo de un niño. Esta noche no solo presentamos a unos pequeños, presentamos a nuestros embajadores más importantes”, expresó la alcaldesa.

Los niños seleccionados para representar a México en la Ceremonia del Puente Internacional son María Fernanda López Torres y Eric Eugenio Galindo Madrigal, quienes fueron presentados oficialmente ante los asistentes y recibieron un cálido aplauso como símbolo del orgullo de toda la comunidad.

En el mismo evento, se reconoció la representación histórica de Don Miguel Hidalgo y Costilla, personaje que simboliza los ideales de libertad y soberanía, el cual será encarnado por Alfredo López Hinojosa, a quien se le destacó su compromiso y responsabilidad al portar este importante legado cultural.

La alcaldesa también dio la bienvenida al Dr. Víctor Treviño, Mayor de Laredo, Texas, y a su esposa, la señora Rosa Treviño, así como a los Cónsules Generales de México y Estados Unidos, representantes del Consejo Internacional de la Buena Vecindad y de la Washington’s Birthday Celebration Association (WBCA), reconociendo su labor para mantener viva esta tradición binacional.

“Mientras existan niños dispuestos a abrazarse a la mitad del puente, el futuro de los Dos Laredos será siempre brillante. El río no nos divide; es la vena que nutre nuestra identidad compartida”, subrayó Canturosas Villarreal.

La Ceremonia del Abrazo forma parte de las Fiestas del Natalicio de George Washington, una de las celebraciones más importantes de su tipo en Estados Unidos, que se realiza cada febrero y reúne desfiles, festivales culturales, eventos gastronómicos y actos cívicos que fortalecen los lazos entre ambas comunidades fronterizas.