Dialoga Trump con Xi Jinping sobre Irán y tensiones comerciales

El presidente estadounidense Donald Trump con el presidente chino Xi Jinping en una cumbre en el Aeropuerto Internacional Gimhae en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre del 2025. (AP foto/Mark Schiefelbein)

El presidente estadounidense Donald Trump con el presidente chino Xi Jinping en una cumbre en el Aeropuerto Internacional Gimhae en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre del 2025. (AP foto/Mark Schiefelbein)

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que él y su homólogo chino Xi Jinping discutieron la situación en Irán durante una llamada telefónica, mientras el gobierno estadounidense presiona a Beijing y a otros para aislar a Teherán.

Trump expresó que los dos mandatarios también abordaron una amplia gama de temas primordiales en la relación entre Estados Unidos y China, incluyendo el comercio y Taiwán, así como sus planes para visitar Beijing en abril.

“La relación con China, y mi relación personal con el presidente Xi, es extremadamente buena, y ambos nos damos cuenta de lo importante que es mantenerla así”, declaró Trump en redes sociales sobre la llamada.

El gobierno chino, en un comunicado sobre la llamada, indicó que los dos mandatarios hablaron sobre las cumbres que ambas naciones albergarán en el próximo año y que presentan oportunidades para que los dos dirigentes se reúnan. Sin embargo, la declaración china no mencionó la visita que Trump tiene planeada a Beijing para abril.

Trump y Xi hablaron sobre Irán mientras las tensiones siguen siendo altas entre Washington y Teherán debido a la represión de las protestas del mes pasado en Irán. El presidente de Estados Unidos dice que está considerando tomar acciones militares contra Irán.

Trump también está presionando a Irán para que haga concesiones sobre su programa nuclear, que según su gobierno ya fue afectado por el bombardeo de Estados Unidos contra tres instalaciones nucleares iraníes durante la guerra que Israel lanzó contra Irán en junio.

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron el martes que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, participará en conversaciones con funcionarios iraníes más tarde esta semana.

Trump anunció el mes pasado que Estados Unidos impondría un impuesto del 25% a los productos importados de países que hagan negocios con Irán. China es el mayor socio comercial de Irán.

Años de sanciones por el programa nuclear de Irán han dejado al país aislado. Sin embargo, Teherán aún realizó casi 125.000 millones de dólares en comercio internacional en 2024, incluyendo 32.000 millones de dólares con China, 28.000 millones de dólares con los Emiratos Árabes Unidos y 17.000 millones de dólares con Turquía, según la Organización Mundial del Comercio.

China también dejó claro que no tiene intención de alejarse de sus planes a largo plazo de reunificarse con Taiwán, una isla democrática y autónoma que opera independientemente de la China continental pero que Beijing la reclama como su propio territorio.

Estados Unidos anunció en diciembre un paquete de ventas de armas a Taiwán valorado en más de 10.000 millones de dólares que incluye misiles de alcance medio, obuses y drones. La medida sigue provocando una respuesta airada de Beijing.

“Nunca se permitirá que Taiwán se separe de China”, dice la declaración del gobierno chino. “Estados Unidos debe manejar el tema de las ventas de armas a Taiwán con prudencia”.

Por separado, Xi también habló el miércoles con el presidente ruso Vladímir Putin.

Los contactos de Xi con Trump y Putin se producen cuando el último pacto de armas nucleares restante entre Rusia y Estados Unidos —conocido como el tratado New START— está programado para expirar el jueves, lo que eliminará todo límite a los dos mayores arsenales atómicos del mundo por primera vez en más de medio siglo.

Trump ha indicado que le gustaría mantener límites en las armas nucleares, pero quiere involucrar a China en un posible nuevo tratado.

“En realidad, siento firmemente que si vamos a hacerlo, creo que China debería ser miembro de la extensión”, dijo Trump al New York Times el mes pasado. “China debería ser parte del acuerdo”.

La llamada con Xi también coincidió con una reunión ministerial que el gobierno de Trump convocó en Washington con varias docenas de naciones europeas, asiáticas y africanas para discutir cómo reconstruir las cadenas de suministro globales de minerales cruciales sin Beijing.

Dichos minerales son empleados en diversas industrias, desde motores a reacción hasta teléfonos inteligentes. China domina el mercado de esos ingredientes cruciales para productos de alta tecnología.

“Lo que está ante todos nosotros es una oportunidad de autosuficiencia en la que nunca tendremos que depender de nadie más excepto de nosotros mismos, para los minerales necesarios para sostener nuestras industrias y para sostener el crecimiento”, dijo el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en la reunión.

Xi ha mantenido recientemente una serie de reuniones con mandatarios occidentales que han pretendido fortalecer los lazos con China en medio de crecientes preocupaciones sobre las políticas arancelarias de Trump y los planteamientos de Estados Unidos para hacerse de Groenlandia, un territorio danés.

Las afectaciones al comercio internacional durante la presidencia de Trump ha hecho que expandir el comercio y la inversión sea imperativo para muchos socios económicos de Estados Unidos. Vietnam y la Unión Europea mejoraron sus relaciones hasta alcanzar una asociación estratégica integral el mes pasado, dos días después de que la UE e India anunciaran un acuerdo de libre comercio. Y Canadá llegó a un acuerdo el mes pasado para reducir su arancel del 100% sobre los autos eléctricos chinos a cambio de aranceles más bajos sobre productos agrícolas canadienses.